Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Jesús Owono, portero que golpeó a Jesús de Miguel, quien murió hospitalizado rompe el silencio: “Están siendo los días más difíciles de mi vida”

Jesús Owono ha emitido un mensaje, horas después del terrible accidente en la cancha que terminó con la vida de Jesús de Miguel, quien fuera el delantero del Tenerife.

jesus owono portero jesus de miguel

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Luego del trágico choque del pasado 2 de noviembre entre el portero del Andorra, Jesús Owono y el delantero del Tenerife Jesús de Miguel que tuvo como consecuencia la muerte del atacante, el guardameta ha emitido un mensaje en el que lamenta profundamente lo que ha sucedido y afirma que enfrentará los asuntos que se le presenten respetando la memoria del compañero de profesión que ahora ha muerto.

Jesús Owono, fue expulsado de ese juego luego de haber recorrido al mediocampo y haber atacado el balón de una forma temeraria que al lanzarse se llevó al jugador pegándole un rodillazo en el aire que causó un paro cardiorespiratorio.

Aunque se hicieron todos los intentos por salvarle la vida no lograron contener el daño y las repercusiones en su organismo a nivel neurológico.

Por ese motivo, un número considerable de personas han lanzado críticas y señalamientos contra Owono tachándole de de autor del homicidio del jugador de 30 años, pero junto a ello le caen amenazas, advertencias, y cualquier cantidad de insultos.

Muchos especialistas y exfutbolistas han aclarado que es un accidente propio de una jugada de futbol en la que se busca evitar un acercamiento, pero en su mayoría castigan los seguidores al portero.

jesus owono portero jesus de miguel

Las palabras de Jesús Owono, por el accidente que terminó con la vida de Jesús de Miguel

El arquero Jesús Owono, a través de su equipo el Andorra, emitió un mensaje en el que explicaba el dolor que comparten por esta pérdida. Entendiendo la situación también recalcó que afrontará lo que se presente en consecuencia al hecho.

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar todo lo que ha sucedido”, dijo el portero quien ha sido víctima de un linchamiento social.

“Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo amaban. Sé que habrá muchos asuntos que abordar, afrontaré lo que venga con el debido respeto”, explicó contundentemente el portero, quien fue expulsado tras el acto mismo, pero que podría irse de 4 a 12 partidos de acuerdo al reglamento, o más si es que existe otra vía de mayor peso.

“Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que no sea Jesús y el dolor que estamos sintiendo. Descansa en paz, Jesús”, sentenció Owono.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

3:35 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
5 NOV
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
5 NOV
DEPORTV.jpg

Deportv

3:35 p. m.
6 NOV
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
6 NOV
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
6 NOV
ONEFA GDL VS CCM FECHA .jpeg

ONEFA| Borregos GDL vs Borregos CCM

12:50 p. m.
7 NOV
TIGRES VS CRUZ AZUL LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Cruz Azul Live Previo

3:55 p. m.
7 NOV
TIGRES VS CRUZ AZUL FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Cruz Azul EN VIVO

4:49 p. m.
7 NOV
CORINTHIANS VS MIRASSOL EN VIVO (1).jpg

Brasileirao| ⁠Corinthians vs Mirassol

8:55 p. m.
7 NOV
CANELO VS MBILLI EN VIVO .jpeg

Box Azteca | Canelo Álvarez vs Christian Mbilli Repetición

11:31 p. m.
7 NOV
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
9 NOV
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
9 NOV