Jesús Owono, portero que golpeó a Jesús de Miguel, quien murió hospitalizado rompe el silencio: “Están siendo los días más difíciles de mi vida”

Luego del trágico choque del pasado 2 de noviembre entre el portero del Andorra, Jesús Owono y el delantero del Tenerife Jesús de Miguel que tuvo como consecuencia la muerte del atacante, el guardameta ha emitido un mensaje en el que lamenta profundamente lo que ha sucedido y afirma que enfrentará los asuntos que se le presenten respetando la memoria del compañero de profesión que ahora ha muerto.

Jesús Owono, fue expulsado de ese juego luego de haber recorrido al mediocampo y haber atacado el balón de una forma temeraria que al lanzarse se llevó al jugador pegándole un rodillazo en el aire que causó un paro cardiorespiratorio.

Aunque se hicieron todos los intentos por salvarle la vida no lograron contener el daño y las repercusiones en su organismo a nivel neurológico.

Por ese motivo, un número considerable de personas han lanzado críticas y señalamientos contra Owono tachándole de de autor del homicidio del jugador de 30 años, pero junto a ello le caen amenazas, advertencias, y cualquier cantidad de insultos.

Muchos especialistas y exfutbolistas han aclarado que es un accidente propio de una jugada de futbol en la que se busca evitar un acercamiento, pero en su mayoría castigan los seguidores al portero.

Las palabras de Jesús Owono, por el accidente que terminó con la vida de Jesús de Miguel

El arquero Jesús Owono, a través de su equipo el Andorra, emitió un mensaje en el que explicaba el dolor que comparten por esta pérdida. Entendiendo la situación también recalcó que afrontará lo que se presente en consecuencia al hecho.

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar todo lo que ha sucedido”, dijo el portero quien ha sido víctima de un linchamiento social.

“Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo amaban. Sé que habrá muchos asuntos que abordar, afrontaré lo que venga con el debido respeto”, explicó contundentemente el portero, quien fue expulsado tras el acto mismo, pero que podría irse de 4 a 12 partidos de acuerdo al reglamento, o más si es que existe otra vía de mayor peso.

“Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que no sea Jesús y el dolor que estamos sintiendo. Descansa en paz, Jesús”, sentenció Owono.