Hirving “Chucky” Lozano enfrenta otro capítulo complicado en su carrera profesional. El atacante mexicano terminó su préstamo con Los Ángeles Galaxy y tendrá que regresar a San Diego FC, institución que ya lo había apartado de sus planes deportivos a principios de 2026. Esta decisión también le afectó en su precio, pues de valer 45 millones, ahora su valor está por los suelos.

De acuerdo con Transfermarkt, el extremo alcanzó una cotización de 45 millones de euros en marzo de 2021, cuando militaba en el futbol italiano. Sin embargo, su registro más reciente en el portal especializado señala un valor de 3 millones de euros. La diferencia representa una disminución de 42 millones de euros, equivalente a aproximadamente el 92.2 por ciento.

Hirving Lozano El extremo tiene un desplome de 42 millones de euros. (Facebook: Hirving Lozano)

De estar en las nubes a quedarse sin equipo

El mejor momento de Lozano fue durante la temporada 2020-2021, cuando defendía los colores del Napoli. Sus actuaciones en la Serie A le permitieron aumentar su cotización hasta los 45 millones de euros, cifra que representó el máximo histórico de su trayectoria profesional.

En aquel momento, el atacante acumulaba 33 partidos de 40 posibles con el conjunto italiano, además de 13 anotaciones y cuatro asistencias. Sus números lo colocaron entre los futbolistas más valiosos de la plantilla napolitana y como el mexicano mejor cotizado del mercado internacional.

Pero 2 años después, cuando regresó al PSV, fue tasado en 22 millones de euros, por lo que la caída fue brutal, de 23 millones. En Países Bajos permaneció 2 temporadas, hasta que el recién creado San Diego se fijó en él.

Ya en la MLS, Chucky tenía un precio de 10 millones de euros, pero en poco más de un año todo se fue a la borda, ya que la disminución fue de 7 millones, por lo que actualmente está tasado en 3 millones.

Del Galaxy a regresar a San Diego

Este 20 de noviembre, la institución californiana confirmó que no hará válida la opción de compra. Por esa razón, el extremo regresará a San Diego FC, conjunto con el que tiene un contrato vigente hasta diciembre de 2028. Cabe mencionar que el anuncio no significa que recuperará automáticamente un lugar en el primer equipo.