Lionel Messi cerró su actividad futbolística en 2026 tras la eliminación del Inter Miami en los playoffs de la MLS a manos del Columbus Crew. El delantero argentino protagonizó un gran año a nivel individual y logró recortar la distancia que lo separa de Cristiano Ronaldo en la lucha por ser el máximo goleador de la historia del futbol.

Sin embargo, el panorama luce favorable para el portugués, quien todavía tiene varios compromisos por delante con Al-Nassr antes de que finalice el año. Además, el ex futbolista del Real Madrid se encuentra cada vez más cerca de alcanzar la histórica cifra de los 1,000 goles en su carrera profesional.

¿A cuántos goles quedó Lionel Messi de Cristiano Ronaldo?

De acuerdo con las estadísticas que recopiló el especialista Michel Acosta, Lionel Messi finalizó el 2026 con un total de 937 goles en su carrera profesional, mientras que Cristiano Ronaldo registra 987 anotaciones. Es decir, actualmente existe una diferencia de 50 tantos a favor del portugués.

Lo cierto es que el argentino logró recortar distancias durante el presente año gracias a los 41 goles que convirtió en 50 partidos disputados entre el Inter Miami y la Selección Argentina. No obstante, deberá esperar hasta 2027 para aumentar sus registros goleadores.

Lionel Messi Messi viene de ser crucial para el triunfo de Inter Miami sobre New England Revolution (Foto: Inter Miami)

¿Cuántos goles les faltan a Messi y Cristiano Ronaldo para llegar a los 1,000?

Uno de los grandes objetivos de Cristiano Ronaldo antes de ponerle punto final a su carrera profesional es alcanzar la cifra de los 1,000 goles. Al portugués solamente le restan 13 anotaciones para conseguirlo, mientras que Lionel Messi se encuentra a 63 tantos de dicha marca.

Así marcha la carrera de ambos futbolistas por alcanzar los 1,000 goles:

Cristiano Ronaldo: 987 goles (le faltan 13).

987 goles (le faltan 13). Lionel Messi: 937 goles (le faltan 63).

Si bien es cierto que el atacante argentino tiene un mejor promedio goleador a lo largo de su carrera profesional (0.79 contra 0.73), el portugués tiene la posibilidad de ampliar su ventaja durante diciembre.

¿Cuántos partidos le quedan a Cristiano Ronaldo en 2026?

A diferencia de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo todavía podría disputar hasta siete partidos en lo que resta de 2026. Resulta que Al-Nassr tiene compromisos pendientes por la Liga de Arabia Saudita, la Champions League de Asia y la Supercopa de Arabia Saudita.

Curiosamente, el próximo rival del conjunto de CR7 será el Al-Qadsiah del delantero mexicano Julián Quiñones.

Este es el calendario de Al-Nassr para diciembre:

4 de diciembre: vs. Al-Qadsiah.

vs. Al-Qadsiah. 8 de diciembre: vs. Al-Gharafa.

vs. Al-Gharafa. 12 de diciembre: vs. Al-Shabab.

vs. Al-Shabab. 16 de diciembre: vs. Al-Fayha.

vs. Al-Fayha. 20 de diciembre: vs. Al-Kholood.

vs. Al-Kholood. 23 de diciembre: eventual final de la Supercopa de Arabia Saudita.

eventual final de la Supercopa de Arabia Saudita. 27 de diciembre: vs. Al-Wasl.

En caso de que Cristiano Ronaldo dispute los siete compromisos, necesitará promediar 1.86 goles por partido para alcanzar los 1,000 antes de fin de año. Si bien luce complicado, el portugués todavía tiene posibilidades matemáticas de lograrlo y, de conseguirlo, comenzará el 2027 con una ventaja de 63 anotaciones sobre Lionel Messi.