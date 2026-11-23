Cristiano Ronaldo está cada vez más cerca de convertirse en el primer (y posiblemente único) futbolista en alcanzar y superar la marca de los 1,000 goles, una cantidad a la que podría llegar durante el 2027 si es que mantiene la cuota goleadora que ha logrado hasta ahora.

En ese sentido, se sabe que el principal sueño de Cristiano Ronaldo es precisamente ser el primer futbolista en superar las 1,000 dianas como futbolista profesional. Sin embargo, junto a este destaca otro sueño que el astro portugués quiere cumplir antes de su retiro de las canchas.

¿Cuál es el deseo que Cristiano Ronaldo quiere cumplir antes de su retiro?

Como sabes, Cristiano Ronaldo cumplirá en febrero del 2027 42 años de edad, por lo que lo más seguro es que el delantero portugués diga adiós a las canchas una vez que termine la temporada en Arabia Saudita; es decir, a mediados del siguiente año y después de haber superado dicha marca.

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En ese sentido, en más de una ocasión Cristiano Ronaldo también ha manifestado su deseo por compartir cancha con su hijo, Cristiano Jr, en el Al Nassr, lo anterior considerando que este elemento ya cuenta con 16 años y que, con su 1.90 metros de altura, ha destacado en las fuerzas básicas.

Con ello, se espera que en alguna parte de la temporada, principalmente en los últimos partidos de esta, Cristiano Ronaldo logre cumplir su sueño antes de colgar definitivamente los botines, esto después de haberse retirado definitivamente de la Selección Portuguesa a finales del 2016.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo actualmente?

Cristiano Ronaldo llegará a este fin de semana con un total de 986 dianas a lo largo de su carrera profesional tanto a nivel clubes como Selección, motivo por el cual el Bicho está solamente a 15 tantos de superar la barrera de los 1,000 goles, una marca imposible hasta hace unos años.