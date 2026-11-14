Mientras Armando ‘Hormiga’ González se encuentra concentrado con la Selección Mexicana, recibió un enorme elogio por parte de la prensa de Grecia. A pesar de que el mexicano todavía no logra ganarse la titularidad bajo las órdenes de Imanol Alguacil en Olympiacos, los medios resaltan su actitud tanto dentro como fuera del campo de juego.

Kokkinos Protathlitis, periódico que está especializado en cubrir la actualidad de Olympiacos, le dedicó un espacio a la Hormiga González. El medio griego retomó las declaraciones del ex Chivas, Ramón Morales, que recientemente destacó una de las cualidades más brillantes del delantero mexicano: “Habla poco, trabaja mucho”.

Estas palabras reflejan la interesante carrera que está desarrollando González en tan poco tiempo. Y es que la Hormiga consiguió convertirse en una de las grandes revelaciones de Chivas y ahora comienza a despertar el interés internacional con su rendimiento en el conjunto del Pireo. Todo aquel que comparte con el ex Chivas llega a la misma conclusión: es un jugador con compromiso en los entrenamientos y con ganas de seguir aprendiendo.

Los números de Hormiga González desde su llegada a Olympiacos

Si bien es cierto que todavía busca consolidarse como titular, Hormiga González suma seis goles y dos asistencias en 13 partidos oficiales con Olympiacos. El delantero mexicano ha conseguido marcar en las tres competencias que disputa el conjunto griego, demostrando que puede responder pese a no tener un lugar asegurado en el once inicial.

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Sus anotaciones se reparten entre tres tantos en la Copa de Grecia, dos en la Europa League y uno en la Superliga. Este último llegó el pasado 8 de noviembre frente al PAOK, cuando ingresó al minuto 56 y apenas dos minutos después apareció en el segundo poste para aprovechar un servicio de Jota Silva. Sin embargo, su equipo terminó empatando 1-1.

De esta manera, el ex Chivas sigue sumando argumentos para recibir más oportunidades bajo las órdenes de Imanol Alguacil. Su siguiente reto será convertir esa productividad en mayor protagonismo dentro del equipo del Pireo.

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Hormiga González se prepara para el duelo entre México y Jamaica

Tras marcar en su último compromiso en Grecia, González se incorporó a la Selección Mexicana para disputar los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. El atacante forma parte del equipo de Rafael Márquez que enfrentará a Jamaica en una serie de ida y vuelta.

El primer partido se jugará este sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el National Stadium de Kingston. La transmisión comenzará a las 18:50 horas por Azteca 7 y la app Azteca en Vivo.

Posteriormente, México recibirá al conjunto caribeño el martes 17 de noviembre en el Estadio Monterrey. La eliminatoria representa una nueva oportunidad para que la Hormiga busque minutos con el combinado azteca y traslade su buen momento goleador al combinado nacional.