La Selección Mexicana vuelve a la actividad este sábado 14 de noviembre para enfrentar a Jamaica en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. El equipo de Rafael Márquez buscará tomar ventaja como visitante y uno de los detalles que rodean al encuentro es cómo estará el clima en Kingston al momento del silbatazo inicial.

Si bien es cierto que el compromiso se disputará de noche, el pronóstico anticipa un ambiente caluroso. La temperatura rondaría los 28 grados y la sensación térmica sería superior, por lo que el horario nocturno no significará una noche fresca para los protagonistas.

¿Cómo estará el clima a la hora de Jamaica vs México?

Jamaica vs México comenzará a las 19:00 horas del centro de México, equivalentes a las 20:00 horas de Kingston, en el National Stadium.

De acuerdo con el pronóstico por hora de Weather Underground para la referencia Tinson Pen, a las 20:00 locales se esperan 28 °C, sensación térmica cercana a 33 °C y humedad del 84%. Además, el cielo estaría mayormente nublado y el viento soplaría desde el este a unos 6 kilómetros por hora.

Estadio Nacional de Jamaica

Para las 21:00 horas de Jamaica, ya durante el segundo tiempo si el encuentro transcurre sin demoras importantes, la previsión mantiene una temperatura cercana a los 28 grados. La sensación térmica continuaría alrededor de los 33 grados, con pocas variaciones respecto al comienzo.

¿Lloverá durante el partido de Jamaica vs México?

La misma referencia señala un 17% de probabilidad de lluvia al inicio del encuentro y un 18% una hora después. Se trata de una posibilidad baja, aunque las precipitaciones no pueden descartarse por completo.

Cabe resaltar que los datos corresponden a un pronóstico para Kingston consultado este 14 de noviembre, no a mediciones dentro del estadio. Esto significa que las condiciones y los porcentajes pueden cambiar conforme se acerque el partido.