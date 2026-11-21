El Inter Miami se enfrentó al Columbus Crew este sábado 21 de noviembre y el partido dejó un momento demasiado polémico, cuando Lionel Messi le lanzó a todas luces el balón a un rival en el rostro y de ahí nació la controversia, pues el árbitro central notó la jugada pero sacó la tarjeta amarilla cuando una acción de ese calibre se juzga con cartón rojo.

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Messi, era el encargado al 45 del primer tiempo de hacer un saque de manos por el sector de la derecha, y el delantero del Crew, Gonzalo Tapia buscó luchar por la bola, y luego de que se marchó de la cancha, trató de estorbarle a Messi en el saque de manos.

Fue entonces que vino el gesto maltintencionado, cuando Messi realiza la mecánica de lanzamiento del balón y le tira el balón a la cara de Tapia, notándose la dirección del balón a la cara.

Con ese balonazo, Tapia se fue al suelo se quejó de la acción mientras se quejaba por el dolor, lo que provocó que los jugadores de Inter y Crew se convocaran a la zona de la cancha, donde al central también arribo.

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Allen Chapman, árbitro del juego se acercó a Lionel Messi y todos pensaron que le iba a sacar la roja, pero se quedó en amarilla, es decir una amonestación que no iba acorde con esa agresión y más si fue vista por el árbitro.

De inmediato salió la controversia de que si tuvo que haber sido tarjeta amarilla o roja, y el debate casi resuelve que en la MLS le perdonaron la expulsión a Messi aunque la acción haya sido clara y flagrante.

Inter Miami, termina perdiendo por goleada

En dicho partido, el afectado Tapia anotó doblete, con goles al 9 por la vía de penal y al 58 del partido; previamente al 52 Habroune anotó por la visita dejando el marcador sentenciado y con Miami con un descalabro doloroso.

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