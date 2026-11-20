Reportes recientes indican de forma extraoficial, que Rayados de Monterrey quieren al defensa mexicano jesús Chiquete Orozco en su plantilla, rumbo al torneo Clausura 2027 de la Liga MX y que plantearían a Cruz Azul una negociación que se dice, habría generado cierta expectativa.

Todo en el terreno del rumor, expone que Matías Almeyda, para su escuadra, quiere un defensa centras de perfil zurdo, y Jesús Orozco parece una buena opción, por su experiencia, altura, presencia física y sin duda su talento en la cancha, pues de otro modo no estaría entre los supuestos palomeados.

Te podría interesar: Chivas asegura el futuro de un delantero mexicano con experiencia en Europa

Pero para ello, pondrían como moneda de cambio a Iker Fimbres, jugador de mediocampo de 21 años de edad, nacido en Hermosillo, que podría interesar en el cuadro cementero.

¿Cuál es el valor de acuerdo a Transfermarkt de Fimbres y Chiquete Orozco?

De acuerdo a esta página que tiene referencia de los valores de los jugadores, estima que Fimbres, de Monterrey tiene un valor de 4.5 millones de euros, y en relación a Orozco, que tiene un valor de 6 millones de euros, por lo que existiría una brecha entre uno y otro.

Te podría interesar: TV AZTECA transmite el partido de Juárez vs Atlas EN VIVO que cierra el torneo regular para ambos equipos

Revelan supuesta negativa de Cruz Azul por Chiquete Orozco

En esta selva del mercado invernal que aún no comienza, también se dice que Cruz Azul no tiene la mínima intención de hacer se cambio con Rayados y más aún que estarían cotizando a su jugador en 20 millones de euros, lo que además parece una cifra elevada.

Chiquete Orozco y el calvario que pasó por su lesión de tobillo

Jesús Chiquete Orozco, sufrió en la Liguilla de hace un par de torneos, una lesión de tobillo que necesitó operación y se perdió 161 días de actividad.

Este torneo ya lo realizó en plenitud, pero esa lesión lo obligó también a perderse de una posible convocatoria en Selección Mexicana, lo que impactó no solo en lo deportivo.