La espera llegó a su fin. Palmeiras y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, con el objetivo de consagrarse campeones de la Copa Libertadores 2026, el certamen de clubes más importante de Sudamérica.

El conjunto brasileño buscará conquistar este título por cuarta vez en su historia, mientras que los argentinos intentarán ponerle fin a una sequía de 17 años en la competición y bordar la quinta estrella en su escudo.

Lo curioso es que ambos equipos ya supieron enfrentarse en una final de la Copa Libertadores. Fue en 1968, cuando Estudiantes se quedó con el título tras vencer a Palmeiras precisamente en el Estadio Centenario. Ahora, 58 años después, volverán a verse las caras en una definición continental.

¿A qué hora juega Palmeiras vs Estudiantes la final de la Copa Libertadores 2026?

El partido entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata, correspondiente a la final de la Copa Libertadores 2026, comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. El venezolano Jesús Valenzuela será el encargado de impartir justicia.

Cabe señalar que, en caso de que ambos equipos igualen al término de los 90 minutos reglamentarios, habrá tiempo extra. Si persiste la igualdad, el campeón se definirá mediante una tanda de penales.

Palmeiras vs Estudiantes EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la final de la Copa Libertadores 2026

En TV Azteca Deportes podrás seguir todas las novedades de la gran final de la Copa Libertadores 2026: alineaciones confirmadas, goles, jugadas destacadas, resultado y todos los acontecimientos que tengan lugar en el Estadio Centenario de Montevideo.