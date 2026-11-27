La FIFA confirmó que el rival del Toluca en la Copa Intercontinental 2026 saldrá de la final de la Copa Libertadores, duelo que disputan Palmeiras y Estudiantes de La Plata.

Los Diablos Rojos conocerán a su oponente este sábado 28 de noviembre a partir de las 14:00 horas (tiempo del centro de México), cuando brasileños y argentinos definan al campeón sudamericano en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

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Gracias al título de la Concacaf Champions Cup 2026, Toluca amarró su boleto tanto al Mundial de Clubes 2029 como a esta Copa Intercontinental.

El debut del equipo mexiquense será el miércoles 9 de diciembre a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) en el Derbi de las Américas, partido que se jugará en el Estadio Jassim Bin Hamad de Doha, Catar.

Posible calendario de Toluca en la Copa Intercontinental 2026

Si Toluca gana en su presentación, volverá a la cancha el sábado 12 de diciembre a las 11:00 horas para disputar la Copa Challenger ante el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, de nuevo en el Estadio Jassim Bin Hamad.

De superar esa ronda, los escarlatas jugarán la Final de la Copa Intercontinental el miércoles 16 de diciembre a las 10:00 horas en el Estadio Ahmad Bin Ali de Rayán, donde ya espera el Paris Saint-Germain (PSG).

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El último baile de Antonio Mohamed y la Liguilla del Apertura 2026

El viaje a Catar marcará el último baile de Antonio “Turco” Mohamed en el banquillo del Toluca, pues el técnico ya anunció que dejará al club tras ganar seis títulos.

Al mismo tiempo, el plantel pelea en la Liguilla del Apertura 2026; llegan con ventaja de 2-0 sobre Atlas en los Cuartos de Final y este sábado 28 de noviembre a las 19:00 horas visitan el Estadio Jalisco para sellar el pase a semifinales y seguir vivos en ambos frentes antes de despedir a su entrenador.

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