Este sábado 14 de noviembre del 2026, se enfrentan Portugal vs Dinamarca, correspondiente a la jornada 5 de la UEFA Nations League 2026.

El encuentro arranca en punto de las 13:45 horas tiempo del centro de México en el Estadio Municipal de Braga.

Así llegan Portugal y Dinamarca

La Selección de Portugal suma 4 victorias en 4 partidos, con 12 puntos y una diferencia de 5 goles a favor. Este es su primer partido de la Selección tras el retiro de Cristiano Ronaldo.

En la ida del 1 de octubre en Copenhague, ganaron 4-2 con goles de Cancelo, Ramos, Vitinha y Félix.

Por otra parte, Dinamarca llega en el tercer lugar con 6 puntos con 2 victorias y 2 derrotas. Necesita ganar en Braga para poder mantenerse en el segundo lugar pues en caso de perder, estaría en duelo ante Noruega por el lugar.