El delantero Hugo Cuypers, jugador de Rayados de Monterrey ha llamado la atención en la Selección de Bélgica, escuadra nacional que lo convocó para la Fecha FIFA de noviembre por lo que estará militando con la escuadra que ocupa el octavos sitio del ranking mundial de la FIFA y está colocado en el llamado junto al histórico Lukaku y Kevin De Bruyne.

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Para el equipo de Monterrey es una gran noticia por la experiencia internacional, pero también por hacer equipo con esos jugadores y el resto de los seleccionados que tienen diferentes impactos en el equipo nacional, ya con un recorrido o buscando hacer una historia.

Hugo Cuypers así va con esa ilusión y buscando minutos ante las selecciones que no serán sencillas de vencer como lo son Turquía e Italia, que son los juegos que vienen y que cierran este 2026.

¿Cómo le ha ido a Cuypers esta temporada con Rayados de Monterrey, por lo que ahora va a la Selección de Bélgica?

Cuypers es un delantero de 29 años de edad, nacido en Lieja, Bélgica un 7 de febrero de 1997. Con su 1.82, potencia y ubicación es un jugar interesante para la Liga MX y fundamental para Matías Almeyda en este torneo.

Suma 11 juegos de titular y otros dos en los que ha entrado de cambio, sumando en total 982 minutos y ha marcado 6 goles; sin amarillas ni rojas también es jugador educado.

Cuypers con esos seis tantos ha abonado a los 26 del equipo regio, es decir casi una cuarta parte de los goles, son de este jugador, por lo que en Bélgica el entrenador Mark Van Bommel lo ha llamado.