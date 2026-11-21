El futbol español dejó una historia particular con la salida de Miguel Ángel Carrilero González, conocido como Míchel, de México FC, que anunció alianza con un grande. El entrenador madrileño contaba con una amplia trayectoria en distintas categorías y experiencias internacionales, pero su aventura con el conjunto de Madrid puso fin a una etapa profesional de 15 años sin un despido.

Míchel llegó al proyecto mexicano en el verano de 2026, después de dirigir al Unión Adarve durante la segunda mitad de la campaña 2025-2026. Su incorporación representó una nueva oportunidad para un entrenador con experiencia en Tercera y Segunda Federación, además de un paso por el futbol de Kuwait.

Míchel Carrilero El español llevaba 15 años sin ser despedido. (Instagram: @michelcarrilero)

¿Quién es el entrenador que llevaba 15 años sin un despido?

Carrilero González nació el 3 de agosto de 1977 en Madrid, España. Antes de dedicarse a la dirección técnica, fue delantero profesional durante 13 temporadas. Su recorrido como futbolista incluyó instituciones como Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Sevilla, Sporting de Gijón, Getafe, Almería, Xerez y Guadalajara.

Su experiencia como jugador también incluyó ascensos y participaciones en distintas categorías del futbol español. Fue en verano de 2011 que puso fin a su era profesional, después de su etapa con el CD Guadalajara. Posteriormente, Carrilero comenzó una trayectoria en los banquillos que lo llevó por diferentes proyectos deportivos.

Los resultados que dejaron al entrenador fuera de México FC

La campaña 2026-2027 comenzó con dificultades para el proyecto. Míchel arrancó sus primeros 2 encuentros con un empate y una derrota. Posteriormente, México FC igualó 1-1 frente al Rayo Vallecano B y el 7 de noviembre perdió 1-0 contra AD Cala Pozuelo. El 14 de noviembre sufrió otra derrota, esta vez por 3-0 ante el Leganés B.

Impresiones del entrenador tras ser despedido de México FC

“Es la primera vez en mi vida como técnico que no acabo una temporada. Dice el dicho que ahora ya soy entrenador después de 15 años en los banquillos. No es una sensación agradable, pero está endulzada gracias a poder irme con la conciencia tranquila por haberlo dado todo por el México F.C.”, escribió el técnico en sus redes sociales.