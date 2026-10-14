BOMBAZO: equipo mexicano anuncia alianza con club del futbol español

México FC, que anunció como refuerzo a Jorge Campos, dio un paso para fortalecer su proyecto deportivo en España tras firmar un convenio de colaboración con el Real Valladolid. El acuerdo por la institución blanquivioleta incorpora a la entidad madrileña a su red de organizaciones asociadas y establece apoyo en áreas relacionadas con la formación y el funcionamiento deportivo.

¿En qué consiste la alianza del equipo mexicano y el español?

El acuerdo contempla asesoramiento organizativo, transferencia de metodología de entrenamiento y formación técnica. El Real Valladolid, que fue dirigido por Guillermo Almada, aplicará estas herramientas para contribuir al desarrollo de México FC, cuya propuesta busca funcionar como plataforma para que futbolistas mexicanos jóvenes adquieran experiencia en Europa.

México FC firmó un convenio de colaboración con el Real Valladolid.|@_mexicofc_

La colaboración forma parte del programa de entidades conveniadas del conjunto vallisoletano, una red que, de acuerdo con el comunicado, reúne a 69 organizaciones. La mayoría procede de Castilla y León, aunque el proyecto también incluye representantes de Madrid, Extremadura, Cataluña, La Rioja y Uruguay.

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"Este acuerdo nos permitirá fortalecer nuestro proyecto deportivo con asesoramiento, metodología de entrenamiento y formación técnica, para seguir profesionalizando nuestra estructura y generar más oportunidades para el talento mexicano en Europa", se lee en el comunicado de México FC.

Lo que debes saber del equipo mexicano en España

México FC tiene su sede en Madrid y participa en el Grupo VII de la Tercera RFEF. Su proyecto busca crecer de forma progresiva dentro del futbol español, mientras trabaja en una estructura que permita impulsar a jugadores mexicanos fuera de su país.

En su sitio oficial también presenta una iniciativa llamada “100 mexicanos al futbol español”, con la que plantea seleccionar a 100 jóvenes para vivir una temporada en Madrid durante el ciclo de septiembre de 2027 a junio de 2028. El plan contempla estudios, entrenamientos y competencia dentro del sistema futbolístico español