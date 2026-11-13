ÚLTIMA HORA: Owono recibe SANCIÓN tras la muerte de Jesús de Miguel

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), dio a conocer este viernes 13 de noviembre del 2026, la sanción impuesta al portero Jesús Owono tras la entrada al delantero Jesús de Miguel.

İspanya Futbol Federasyonu, Andorra kalecisi Jesus Owono'ya 12 maç ceza verdi.



ℹ️ Jesus Owono ile Jesus de Miguel, Tenerife-Andorra maçında çarpıştı. Göğüs kafesine aldığı darbenin ardından kalbi duran Jesus de Miguel, ertesi gün hayatını kaybetti. pic.twitter.com/S8dx2unh6n — Ofsayt (@ofsayt) November 13, 2026

La sanción impuesta por el RFEF a Jesús Owono

En el documento publicado, la RFEF primero expresó su pesar por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda y le traslado sus condolencias a su familia, amigos y compañeros.

“Con carácter previo, este Comité desea expresar su más profundo pesar por el doloroso fallecimiento de D. Jesús de Miguel Alameda, trasladando sus más sinceras condolencias y todo su afecto a sus familiares, amigos, compañeros y al CD Tenerife”.

De igual forma, el organismo tomó la decisión de suspender por 12 partidos al portero debido a la falta sobre Jesús de Miguel con la que recibió tarjeta roja.

🚨 ÚLTIMA HORA | El Comité de Disciplina de la RFEF sanciona a Jesús Owono, portero del Andorra, con 12 PARTIDOS de suspensión por su entrada a Jesús de Miguel



❌ Disciplina aplica el grado máximo de sanción previsto en el artículo que regula las agresiones



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/N7colfxDcs — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 13, 2026

En el documento señalan que Owono fue expulsado al momento por impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva.

“En el acta arbitral, en la que se hace constar que el jugador fue expulsado por «impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa». La propia descripción arbitral permite apreciar la especial gravedad de la acción, tanto por la forma en que se ejecutó, con la pierna en alto, como por la brusquedad del impacto y, especialmente, por el empleo de una fuerza que el árbitro califica expresamente como excesiva, estando el balón en disputa".

Con carácter previo, este Comité desea expresar su más profundo pesar por el doloroso fallecimiento de D. Jesús de Miguel Alameda, trasladando sus más sinceras condolencias y todo su afecto a sus familiares, amigos, compañeros y al CD Tenerife.

“en el acta arbitral, en la que se hace constar que el jugador fue expulsado por «impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa». La propia descripción arbitral permite apreciar la especial gravedad de la acción, tanto por la forma en que se ejecutó, con la pierna en alto, como por la brusquedad del impacto y, especialmente, por el empleo de una fuerza que el árbitro califica expresamente como excesiva, estando el balón en disputa".

Por último, aseguran que es una infracción grave y es por eso que lo sancionan con el castigo más alto posible, 12 juegos.

“En atención a la naturaleza de la conducta descrita y a las circunstancias concurrentes, este Comité considera que los hechos son constitutivos de una infracción grave tipificada en el artículo 102 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, cuya especial gravedad justifica la imposición de la sanción en su grado máximo, esto es, doce partidos de suspensión. Por cuanto antecede, este Comité ACUERDA: Sancionar a D. Jesús Lázaro Ferrer Owono, jugador del FC Andorra, con suspensión de doce (12) partidos, como responsable de una infracción grave prevista en el artículo 102 del Código”.