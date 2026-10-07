Ante tantas bajas, este futbolista podría solucionarle las cosas a Gabriel Milito en el Clásico Tapatío

Estos días fueron movidos para todos los clubes de la Liga BBVA MX, pues tuvieron que gestionar el parón de selecciones con los futbolistas que les quedaron y ahora se enfrentan a las consecuencias de la intensa actividad. En ese sentido, Chivas tiene en puerta el Clásico Tapatío y este futbolista aparece como una posible solución para Gabriel Milito. Conoce al joven Leonel Calderón.

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¿Quién es Leonel Calderón y por qué es la solución para Gabriel Milito?

En días recientes la cantera rojiblanca ha salido a la conversación al entenderse que el Guadalajara es la escuela que más juveniles deja a distintos procesos de la selección mexicana. En ese caso, con las 6 bajas que sufrió el equipo de Gabriel Milito, apareció el perfil de un jugador del que se hablan buenas cosas. Así luce el presente de Leonel Calderón.

El muchacho nacido en Tijuana llegó al Rebaño Sagrado para su proceso Sub-19, posteriormente continuó en la Sub-21 y hoy es parte del Tapatío. En la filial del chiverío ha sido pieza clave en el presente torneo y ya está codeándose con las actividades del primer equipo, por lo que no sería extraño verle el próximo sábado en la convocatoria de la primera división.

Y es que tuvo su debut con el primer equipo en el amistoso que tuvieron con América en este parón de selecciones nacionales. Aunque lo lógico es que Hugo Camberos sea el titular (si llega bien de su actividad con el tricolor), Leonel Calderón podría aparecer como solución de emergencia para Gabriel Milito… pues Bryan González estará fuera unos días más tras recaer en un tema muscular.

¿Qué bajas tendrá Gabriel Milito para el Clásico Tapatío?

Lamentablemente para el estratega argentino, algunas piezas claves de su esquema se han caído y ha tenido que resolver de distintas maneras. Y el Clásico Tapatío tendrá ausencias aseguradas por diferentes situaciones, lo cual es un dolor de cabeza para Gabriel Milito, previo al duelo ante un Atlas que ha hecho en general bien las cosas durante el Apertura 2026.