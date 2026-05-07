Rafa Márquez revela primeras imágenes de la concentración de la Selección Mexicana en el CAR, rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Rafa Márquez, auxiliar de entrenador de la Selección Mexicana ha revelado las primeras imágenes del arranque de la polémica concentración del cuadro azteca en el Centro de alto Rendimiento, donde están ya listos los 20 jugadores de Liga MX que tienen la encomienda de trabajar a 36 dias del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

Fue la noche del miércoles 5 de mayo, cuando los 20 futbolistas y todo el staff incluyendo a Javier Aguirre y a Rafa Márquez, reportaron para tener este amplio campamento para fortalecer al cuadro mexicano de cara a la justa que inicia el 11 de junio con el partido de méxico en contra de Sudáfrica en la cancha del Estadio Ciudad de México.

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La imagen que revela Rafa Márquez, del primer día de trabajos de la Selección Mexicana

El ex seleccionado nacional Rafa Márquez subió una historia en el gimnasio, exactamente a las 7:01 de la mañana horario en el que estaría arrancando los trabajos físicos del equipo mexicano, en una agenda que debe estar totalmente alineada y dirigida para obtener los mejores resultados para el grupo.

VIDEO | Rafael Márquez REVELA las primeras imágenes de la concentración de la Selección Mexicana

Selección Mexicana inicia trabajos tras dos días llenos de polémica

Si bien el miércoles al filo de las 8:00 PM llegaron los últimos jugadores convocados para reportar con la Selección Mexicana, este jueves ya sucederán los entrenamientos apuntando primero al choque del 22 de mayo ante Ghana en Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc.

Todo esto sucediendo y tratando de dejar atrás las controversias por los convocados, los jugadores Alexis Vega y Gallardo que parecía seguirían con Toluca, el mensaje contundente de Amaury Vergara rompiendo con un pacto que al final continúo cuando el equipo de Javier Aguirre informó en un comunicado que el jugador que no acuediera al inicio del campamento se iba a quedar sin Mundial.

Finalmente todas las partes vieron en pro de la competencia en el Mundial y los objetivos de los futbolistas y las aguas se calmaron.

Esta es la lista de 20 jugadores convocados para el Mundial 2026

1.- Raúl Rangel - Chivas

2.- Carlos Acevedo - Santos Laguna

3.- Oscar García - León *

4.- Luis Rey - Puebla *

5.- Israel Reyes - América

6.- Eduardo Aguila - Atlético San Luis *

7.- Jesús González - Tijuana *

8.- Denzell García - Juárez *

9.- Jesús Gallardo - Toluca

10.- Luis Romo - Chivas

11.- Erik Lira - Cruz Azul

12.- Brian Gutiérrez - Chivas

13.- Iker Fimbres - Rayados*

14.- Gilberto Mora - Tijuana

15.- Jairo Torres - Juárez *

16.- Roberto Alvarado - Guadalajara

17.- Kevin Castañeda - Tijuana *

18.- Alexis Vega - Toluca

19.- Guillermo Martínez - Pumas

20.- Armando González - Guadalajara

* Ocho jugadores con seguimiento hacia el siguiente ciclo mundialista para fortalecer el grupo de trabajo de cara a los partidos de preparación antes del Mundial.