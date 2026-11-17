Tras la decisión del Comité de Competición de imponer una sanción de 12 partidos al guardameta Jesús Owono, Gerard Piqué, propietario del 90% del FC Andorra, rompió el silencio con un contundente mensaje en defensa de su futbolistas. El exdefensa del Barcelona, y de la Selección de España, cuestionó con dureza el castigo máximo otorgado al arquero.

“Jesús va a necesitar más de 12 partidos para poder estar disponible y competir. No va a haber sanción que nos devuelva a Demi (Jesús de Miguel)”, expresó Piqué. “Es algo totalmente inexplicable que no ha pasado jamás en el fútbol y que aún ahora nos preguntamos por qué”.

Para el exzaguero internacional, el estrado disciplinario cometió un error fundamental al juzgar el trágico desenlace en lugar de la jugada futbolística.

“Creo de verdad que imponer la sanción máxima a Jesús por esta acción lo pone a él en una situación que no se merece porque no es el culpable de que todo esto haya pasado. La sanción de 12 partidos a Jesús Owono me parece que lo que hace es culpabilizar a Jesús de unas consecuencias que él no tuvo la culpa. La sanción tiene que ser por la acción, no por la consecuencia”.

Piqué concluyó señalando que el incidente se trató de un hecho fortuito propio de la disputa deportiva, enfatizando el profundo impacto emocional que arrastra el plantel.

Jesús Owono

¿Cómo fue la trágica acción donde muere Jesús de Miguel?

El trágico suceso ocurrió durante el encuentro de la Segunda División de España entre el CD Tenerife y el FC Andorra. En una jugada dividida, el guardameta Jesús Owono salió de su área en busca de un esférico aéreo, impactando de forma accidental y aparatosa con la rodilla en el pecho del delantero rival Jesús de Miguel. El golpe provocó que el atacante sufriera un paro cardiorrespiratorio sobre el césped; a pesar de la rápida intervención médica y su traslado urgente al hospital, el jugador perdió la vida horas más tarde, vistiendo de luto al deporte español.