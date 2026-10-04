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Fútbol

ÚLTIMA HORA: Gil Mora es BAJA de la Selección Mexicana vs Estados Unidos

Rafael Márquez confirmó en exclusiva a Omar Villarreal de TV Azteca Deportes que Gilberto Mora sigue con molestias y no tendrá minutos en el México vs Estados Unidos

gil mora ruvalcaba

A pesar de que el pasado viernes 2 de octubre del 2026, Rafael Márquez reveló en conferencia de prensa previo al México vs Estados Unidos que Gilberto Mora tuvo unos s estudios de rutina, su evolución iba de buena forma del tobillo y aseguro que se encontraba disponible para poder jugar el México vs Estados Unidos.

"Si a Gil se le practicaron unos estudios de rutina, tenía unas ligeras molestías y esta evolucionando bastante bien por lo cual es elegible para el proximo partido".

Minutos antes de que se dieran a conocer las alineaciones de México vs Estados Unidos, Rafa Márquez, le reveló a Omar Villarreal en exclusiva para TV Azteca Deportes que no contará con él para el partido pues sigue con molestias y prefieren cuidarlo.

"Morita sigue con molestias, no estará ni en la banca. Hemos decidido no contar con él, cuidarlo, protegerlo, lo que veníamos diciendo. Tanto él como los jugadores deben de estar al 100%, él es un jugador que tiene un gran futuro y por eso hay que cuidarlo".

Así puedes ver el México vs Estados Unidos EN VIVO y GRATIS

El México vs Estados Unidos, partido amistoso, se disputa este sábado 3 de octubre de 2026 en punto de las 20 horas tiempo del cento de México y lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

La transmisión del encuentro va a iniciar en punto de las 19:50 horas para que no te pierdas de ningún detalle.

  • México vs Estados Unidos,
  • Hora: 20:00 horas tiempo del centro de México
  • Sede: State Farm Stadium, Glendale, Arizona
  • Tipo de partido: amistoso de la Fecha FIFA

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