Gilberto Mora cumple 18 años y descubre que en la Selección Mexicana ya no lo ven como un niño

Gilberto Mora llegó a la mayoría de edad cuando el futbol mexicano ya había comenzado a tratarlo como adulto. Este miércoles 14 de octubre cumple 18 años, pero en la Selección Mexicana su cumpleaños parece haber ocurrido antes. El adolescente que sorprendía por su precocidad ahora convive con las expectativas reservadas para los futbolistas consolidados.

Su historia tiene un calendario poco convencional. Debutó en Primera División a los 15 años, conquistó la Copa Oro a los 16 y disputó el Mundial de 2026 a los 17. Antes de alcanzar la edad legal para votar, ya había representado a México en el escenario más importante del futbol.

Ahora, el mediocampista de Xolos reconoce que su papel dentro del equipo nacional comienza a cambiar. La novedad dejó de ser su presencia y el siguiente desafío consiste en responder a la confianza que ha ganado.

“Ya no soy alguien nuevo, pero vengo con la misma motivación, como si fuera la primera vez, con toda esa ilusión, con toda esa motivación y a tratar de hacer bien las cosas”, expresó Mora, en una entrevista difundida en las redes sociales de la Selección Mexicana,

Gilberto Mora reconoce que su papel en la Selección Mexicana ha cambiado

En el futbol mexicano, cumplir 18 años suele representar el comienzo de una carrera profesional. Para Mora significa iniciar una etapa distinta de una trayectoria que ya incluye experiencias internacionales, un título continental y una Copa del Mundo.

El joven futbolista entiende que su crecimiento también modifica la manera en que lo observan dentro del vestidor. Lejos de incomodarlo, considera esa percepción una razón adicional para continuar trabajando.

“Me gusta que ya me vean de esa forma también, es una motivación extra para mí que me vean así”, reconoció.

Sin embargo, la madurez deportiva no ha cambiado su manera de aproximarse a la Selección Mexicana. Mora asegura que conserva el entusiasmo de sus primeras convocatorias y encuentra en sus compañeros de mayor recorrido una oportunidad para continuar su formación.

“Siempre voy a estar dispuesto a mejorar día a día, lo tomo con esa motivación día con día de seguir mejorando y seguir trabajando y aprender de mis compañeros que tienen más experiencia”, explicó.

El Mundial de 2026 cambió la carrera de Gilberto Mora

Entre los recuerdos que acompañan su cumpleaños aparece la Copa del Mundo de 2026. Mora participó en el torneo con 17 años y 240 días, convirtiéndose en el mexicano más joven en disputar un Mundial, una marca que permanecía vigente desde 1930.

Pero el futbolista no reduce aquella experiencia a un récord de precocidad. Haber compartido la concentración con sus compañeros y disputar un Mundial frente a la afición mexicana forman parte de los aprendizajes que pretende aprovechar durante los próximos años.

“Tenía ese sueño de poder vivir esa experiencia, de poder jugar aquí en mi país con toda mi gente, con mis compañeros. Me llevo de las grandes personas que conocí durante este verano y obviamente pues el nivel del Mundial también me lo llevo para seguir mejorando”, recordó.

La mayoría de edad también abre la posibilidad de un futuro traspaso internacional, al dejar atrás las restricciones generales que FIFA establece para las transferencias de menores de 18 años. Sin embargo, su siguiente destino todavía no está definido. (infobae)

Mora cumple 18 años con una circunstancia que pocos futbolistas mexicanos han experimentado. Mientras otros jóvenes de su generación esperan una primera oportunidad, él enfrenta el reto de demostrar que su irrupción en el futbol internacional puede convertirse en una carrera duradera.

La Selección Mexicana ya conoce al niño prodigio. Ahora comienza a descubrir al futbolista adulto.