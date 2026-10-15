¿Gilberto Mora jugó con La Máquina? Esto se sabe de su participación con Cruz Azul

Ya con 18 años, todo indica que el mundo se abre para el muchacho canterano de los Xolos. Sin embargo, muchos se están sorprendiendo al saber que también tuvo una etapa con La Máquina cementera… o al menos eso parecía. Así fue la etapa de Gilberto Mora con Cruz Azul cuando iniciaba su camino en las escuelas de futbol.

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¿Gilberto Mora formó parte de la cantera de Cruz Azul?

Los inicios de los futbolistas tienen historias dignas de contar, muy cercanas a datos curiosos de las grandes figuras, como lo que es el muchacho de los Xolos. Dado que a su padre le llegó una oportunidad para trabajar en Tijuana, Gilberto Mora de 7 años fue invitado a un equipo que llevaba el nombre de Cruz Azul. Este primer contacto con el futbol organizado llegó vía un amigo de la familia.

Sin embargo, este equipo no era parte de la institución cementera oficial. No era una escuelita de los celestes, simplemente llevaban el nombre en una Liga Menor que existía en Tijuana. Por ello, hay fotos de Gil a temprana edad portando los colores de los de La Noria. Incluso algunos aseguran que el seleccionado nacional tenía o tiene una gran simpatía por este club.

Esa etapa del futbolista fue de los 7 a los 10 años, momento en el que se le incorporó al Centro de Iniciación Xoloitzcuintles. Por ello, aunque muchos creen o aseguran que de cierta forma formó parte de las fuerzas básicas de Cruz Azul, todo su proceso formativo lo hizo en el conjunto de la frontera. Es por eso que la institución de Tijuana puede presumir que es un talento hecho en casa.

¿Gilberto Mora desplegó talento innato desde que era pequeño?

En palabras compartidas para un medio de circulación nacional, Wilson Rivas (entrenador de Gilberto Mora en esos años) dijo que ese niño tenía destellos de crack desde temprana edad: “Estuvo aproximadamente de dos a tres años en donde yo era entrenador… Ahí yo lo entrené y jugamos finales. El primer contacto con él siempre fue de verlo y saber que tenía pues… un talento diferente. Su juego era muy maduro para esa edad, desde sus entrenamientos o sus calentamientos ya se veía que era diferente”.