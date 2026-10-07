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VIDEO: Así fue el gol de Lionel Messi en su último partido con la Selección de Argentina

Lionel Messi logró marcar su último gol con la Selección de Argentina en su último partido con la albiceleste en el que se enfrentó vs Benin

Gol de Messi con gol Selección de Argentina

Escrito por: Iván Vilchis

Este martes 6 de octubre del 2026, Lionel Messi disputó su último partido con la Selección de Argentina vs Benin y logró marcar el tercer gol del encuentro con una gran definición desde los once pasos.

VIDEO: Así fue el último gol de Lionel Messi con Argentina

Al minuto 70 del segundo tiempo del encuentro, Messi cobró de gran forma desde los once pasos con un tiro cruzado puesto al ángulo, bastante complicado para el portero.

Con la anotación sus compañeros celebraron euforicamente con él, abrazandolo, brincando y gritando a su alrededor. En el estadio, todos empezaron a corear su nombre.

Festejo de gol de Lionel Messi con argentina.jpg

Además del gol, Messi registraba dos asistencias en el partido, por lo que su participación fue clave en todo el encuentro. El partido terminó 3-0 a favor de Argentina.

Lionel tuvo la oportunidad de poder marcar más goles en su despedida pero no se encontró con la punteria necesaria para poder marcar un tanto más.

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