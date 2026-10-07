VIDEO: Así fue el gol de Lionel Messi en su último partido con la Selección de Argentina

Este martes 6 de octubre del 2026, Lionel Messi disputó su último partido con la Selección de Argentina vs Benin y logró marcar el tercer gol del encuentro con una gran definición desde los once pasos.

VIDEO: Así fue el último gol de Lionel Messi con Argentina

Al minuto 70 del segundo tiempo del encuentro, Messi cobró de gran forma desde los once pasos con un tiro cruzado puesto al ángulo, bastante complicado para el portero.

Gol número 126 de Lionel Messi en la Selección Argentina https://t.co/2SqYfH9pld — Siempre Con Argentina⭐⭐⭐ (@siempreconargok) October 7, 2026

Con la anotación sus compañeros celebraron euforicamente con él, abrazandolo, brincando y gritando a su alrededor. En el estadio, todos empezaron a corear su nombre.

Además del gol, Messi registraba dos asistencias en el partido, por lo que su participación fue clave en todo el encuentro. El partido terminó 3-0 a favor de Argentina.

Lionel tuvo la oportunidad de poder marcar más goles en su despedida pero no se encontró con la punteria necesaria para poder marcar un tanto más.