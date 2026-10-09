Hijo del Santo deslinda responsabilidades sobre Hijo de Fishman, tras la terrible muerte del réferi Búho: Esto es un ACCIDENTE

El miércoles 7 de octubre, el réferi veterano Gerardo Germán Pineda, conocido en el ambiente de la lucha libre como El Búho, dejó su vida en el ring cuando presuntamente en un acto propio de este deporte y en la secuencia que llevaba el evento, fue castigado por El Hijo de Fishman quien con ese movimiento que pudo haber sido un martinete o una desnucadora terminó con la vida del tercero sobre la superficie, todo esto ocurrido en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, ubicado en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo.

El Hijo del Santo, quien recorrió por este deporte por casi cuatro décadas sabe claramente de los riesgos de este deporte y de cómo es el desarrollo del mismo. Explicó en un amplio posteo en redes sociales su postura al respecto y no dudo en deslindar en su comentario a Hijo de Fishman de una responsabilidad legal: Esto es un ACCIDENTE.

Sustentó también su comentario en el recuerdo de aquella trágica noche en Londres, Inglaterra cuando llevó un show completo de lucha libre a aquellas latitudes, cuando Silver King luchando en contra de Juventud Guerrera, perdió su vida. Fue el 11 de mayo del 2019, cuando Silver King, hermano de Dr Wagner Jr e hijo de Manuel González Rivera sufrió de un infarto fulminante quedando tendido en el ring y pese a las atenciones médicas que fueron inmediatas, no lograron salvarle la vida, quedando como uno de los capítulos más trágicos en la historia.

Silver King murió hace dos años en el ring mientras luchaba

Fue tan amargo por la enorme calidad que tenía Silver King, la dinastía que representaba y por haber ocurrido a miles de kilómetros y haber quedado registrado el momento en video, lo que al final fue una noticia global.

"Ni Juventud Guerrera es culpable del fallecimiento de Silver King y así podría seguirme con muchos casos en la historia de la lucha libre mexicana y del mundo", acotó el luchador Hijo del Santo.

Te podría interesar: Muere luchador Piloto Suicida al lanzarse desde lo más alto y caer al vacío

Muerte de réferi El Búho, llevó a prisión a Hijo de Fishman

Ante una situación de ese calibre, en el que una persona de la tercera edad termina muerta, a causa de un movimiento arriesgado de lucha libre, todo apunta a quien aplicó ese castigo que es Hijo de Fishman, quien tendrá que enfrentar a la justicia para aclarar su responsabilidad, en un acto en el que apegándose al desarrollo de la lucha libre, fue parte de la secuencia que tenía que seguir en la que el réferi estaba involucrado.

La parte más crítica de esto, es responder el porqué mezclar a una persona de 75 años en un acto temerario de esa clase. Evidentemente no buscaban ese final, pero no era lo más sensato en la contienda.

En tanto todo busca aclararse en el sentido legal para Fishman, otro personaje del pancracio como lo es Rokambole Jr, ha recordado las veces que fue a luchar a Hidalgo y recuerda bien al Sr réferi Búho, acotando que "le gustaba ser partícipe en los encuentros".

Réferi El Búho es sepultado en Hidalgo, en una tarde inesperada para la familia del juez de los encordados

Medios reportaron este jueves, el sepelio de El Búho rodeado en su última morada de sus familiares y amigos, quien un día antes lo vieron partir a trabajar en lo que era su pasión, sin jamás reparar en que en el ring vería por última vez la luz.