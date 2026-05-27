Luchador muere en pleno combate, al lanzarse desde la tercera cuerda

La lucha libre mexicana volvió a tener un episodio de terror cuando el luchador Piloto Suicida, haciendo honor a su nombre decidió de forma temeraría lanzarse desde la tercera cuerda en una lucha celebrada en la conocida Arena Internacional Ciudad Juárez, actó que terminó con la vida de José Calzada Salazar.

Paradójicamente el nombre del luchador Piloto Suicida corresponde a lo sucedido el fin de semana en el ring, cuando en la secuencia de acciones en el combate, el veterano guerrero de 56 años escaló a la tercera cuerda del ring y resistiendo el equilibrio de frente al público, caminó un paso en las cuerdas para ahora quedar de espaldas.

Ese instante fue de mucha tensión pues se mostraba el riesgo, pero lo peor vino cuando el movimiento que parecía ser un mortal hacia atrás falló por el poco impulsó hacia arriba lo que dejó al Piloto Suicida sin margen de acción lanzándose prácticamente de espaldas al vacío.

Sus rivales y compañeros, de acuerdo al desarrollo de una contienda, tendrían que haber cachado al luchador en el aire, pues es un tema que inclusive es parte de los entrenamientos, el saber agarrar al luchador en el aire.

Pero la manera como se lanzó hizo imposible por la corta distancia, la velocidad y sobre todo la dirección en picada y todo terminó en tragedia. Algo similar en cuanto al accidente que sufrió La Parka y donde Rush no logra cachar al esteta al haberse atorado uno de sus pies en las cuerdas lo que ocasionó que aquella ocasión el tope cayera sobre las vallas.

Un video de un aficionado que ha sido subido a redes sociales ilustra mejor el fatádico momento en la Arena de Ciudad Juárez.

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Durante una función en la Arena Internacional de Ciudad Juárez, “Piloto Suicida” intentó lanzarse de espaldas desde la tercera cuerda. Sin embargo, calculó mal el movimiento y cayó de forma violenta, golpeándose la cabeza y el cuello ante los asistentes 😔⚠️ pic.twitter.com/gZJRCCoCMG — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 27, 2026

Piloto Suicida, siempre desafío a la física y a la muerte

Con 56 años de edad quizás la mejor idea no era seguir con ese estilo tan arriesgado, pero como muchos luchadores restacan, la energía en el ring y la pasión los lleva a intentar movimientos temerarios con la finalidad de agradar al público.

Un post recopila algunos movimientos y momentos recientes del Piloto Suicida y no hay palabras para describir sus lances. Lanzándose al estilo de bala de cañón con un giro hacia las gradas, o un tope a toda velocidad con los brazos abiertos, son solo un ejemplo de lo que el luchador ahora fallecido mostraba en el encordado y fuera del mismo.