HORA EXACTA para ver el América vs Toluca este miércoles 11 de noviembre, partido de los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX Femenil; pronóstico del clima y posibilidades de lluvia en la Ciudad de México

Las Águilas del América reciben a las Diablas Rojas del Toluca este miércoles 11 de noviembre de 2026 en partido de ida en los Cuartos de Final de la Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil.

Para que no te pierdas ningún instante de esta eliminatoria, la hora exacta programada para el arranque del partido es a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Banorte.

¿Cómo llegan América y Toluca para este encuentro?

El conjunto azulcrema busca imponer condiciones como local en la capital del país y tomar una ventaja sólida antes de visitar la capital mexiquense para el encuentro definitivo. Una eliminatoria donde las de Coapa salen como favoritas para avanzar a las semifinales.

Las dirigidas por el técnico español Ángel Villacampa llegan con toda la confianza tras una sólida fase regular, pero el cuadro escarlata ha demostrado ser un rival aguerrido, capaz de complicar a cualquier plantilla en instancias definitivas. La contención defensiva y la eficacia al frente serán factores determinantes para llegar con tranquilidad al juego de vuelta.

Scarlett Camberos, Kimberly Rodríguez y la brasileña Geyse serán base para que el equipo de las Águilas salgan con un buen resultado esta noche, mientras el conjunto del Toluca espera lo contrario con su región francesa: Amandine Henry, Faustine Robert y Eugénie Le Sommer.

El choque decisivo de la serie se llevará a cabo el próximo domingo 15 de noviembre a las 21:10 horas sobre el césped del Estadio Nemesio Díez en Toluca.

Pronóstico del clima y posibilidades de lluvia en la Ciudad de México a la hora del partido América vs Toluca

Para el partido entre América y Toluca de este miércoles en el Estadio Banorte, el pronóstico del clima contempla:

Temperatura: Rondará los 16 °C al silbatazo inicial (19:00 hrs) y descenderá gradualmente a unos 14 °C hacia el término del encuentro.

Rondará los al silbatazo inicial (19:00 hrs) y descenderá gradualmente a unos hacia el término del encuentro. Condiciones del cielo: Cielo mayormente nublado con ambiente fresco.

Cielo mayormente nublado con ambiente fresco. Probabilidad de lluvia: Se estima una probabilidad baja del 70% de lluvia ligera durante el desarrollo del partido.

Se estima una probabilidad baja del durante el desarrollo del partido. Viento: Vientos ligeros procedentes del noroeste a unos 3 km/h (2-3 mph).

Recomendación: Asistir con un suéter ligero o chamarra para el descenso de temperatura al atardecer y considerar llevar un impermeable preventivo.