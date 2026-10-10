HORA EXACTA para ver el Querétaro vs Atlante, de la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; estación del QRbus más cercana al estadio Corregidora

En la reanudación de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, tras el largo parón por la Fecha FIFA, el futbol nos lleva hasta la ciudad de Querétaro.

La hora exacta para poder disfrutar el partido entre Querétaro y Atlante será en punto de las 17:00 horas del centro de México, donde ambas escuadras buscarán seguir sumando puntos tras venir de dos victorias en la jornada pasada.

Por un lado, el Querétaro (Gallos Blancos) ha escalado hasta el cuarto puesto de la tabla general. Con 17 puntos en su cuenta, llegan motivados tras conseguir un sólido triunfo de 2-0 frente a las Chivas en la jornada pasada.

Mientras tanto, el Atlante llega al encuentro de esta tarde con la moral en alto tras firmar una de las victorias más destacadas de la décima fecha, luego de que se impusieran por un contundente marcador de 4-2 al Monterrey en la cancha del Estadio Banorte.

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¿Dónde ver el Querétaro vs Atlante?

El partido lo podrás seguir, con el minuto a minuto de las acciones más importantes del encuentro en vivo y gratis por la app y sitio web de Azteca Deportes.

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¿Cuál es la Estación del QroBús más cercana al Estadio Corregidora?

Para quienes se trasladan en transporte público, el QroBús es el sistema integrado de movilidad que conecta a toda la zona metropolitana de Querétaro y sus municipios cercanos.

Al utilizar este servicio, la parada más cercana al Estadio Corregidora se ubica en la Avenida Luis Vega y Monroy, a solo 11 minutos a pie. También puedes descender en la Terminal de Autobuses de Querétaro (TAQ) o en puntos aledaños como la Plaza Comunitaria Inea Criq y la esquina de Cerro Blanco con Fray Luis De León.

Sobre las rutas de QroBús que te acercan al estadio, destaca la ruta C-23, que pasa directo frente al inmueble. Si viajas por avenidas principales como 5 de Febrero o Bernardo Quintana, puedes optar por las rutas troncales T-04, T-06, T-09 y T-10. Además, las unidades C-29, C-47, C-57 y C-68 también son excelentes alternativas para llegar a tiempo al partido.

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