Oribe Peralta confiesa por qué decidió cambiar al América por Chivas en el último tramo de su carrera

Oribe Peralta ha construido una carrera imponente dentro de la Liga BBVA MX. El delantero se convirtió en un referente del balompié nacional y un histórico de la Selección Mexicana. Sin embargo, el final de su carrera estuvo marcado por una traición que pocos aficionados esperaban: pasó de jugar en el América para vestir los colores de Chivas, su acérrimo rival.

Esta decisión fue muy polémica en su momento, ya que los aficionados de ambos equipos mostraron su inconformidad. Ahora, cuatro años después de su retiro profesional, Peralta reveló cuáles fueron los motivos que lo llevaron a dejar el América para ponerse la camiseta de Chivas, siendo una especie de “revancha” de acuerdo a sus palabras.

Por qué Oribe Peralta pasó del América a Chivas

“Me tocó una etapa rara. Jugué muy pocos partidos. Al final de cuentas era una revancha personal porque la primera etapa, antes de debutar, estuve en Chivas, estuve registrado. luego, la Libertadores vine como refuerzo y venía de Monterrey.

Cuando se presenta la oportunidad, dije: ‘es la tercera’. Soy alguien a quien le gustan los retos y siempre está dispuesto a enfrentarlos. Creo que de eso se trata la vida, de ir para adelante y ser alguien valiente. Las cosas pueden salir bien o mal”, fue lo que dijo Peralta en una entrevista con Fernando Quirarte.

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Sobre haber jugado en ambos equipos, el ‘Cepillo’ mantuvo respeto con ambos: “Estuve en América y estuve en Chivas. Me tocaron etapas completamente diferentes por mi edad; sin embargo, creo que ambos equipos están a la altura, son los más importantes de México y cada uno tiene sus objetivos, su manera de trabajar”.

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Los números de Oribe Peralta en América y Chivas

Oribe Peralta vivió etapas muy diferentes en ambos equipos. Con el América, donde jugó entre 2014 y 2019, disputó 216 partidos y marcó 74 goles en todas las competencias. Además, conquistó dos títulos de Liga MX, dos de Concachampions y una Copa MX. Estos números lo consolidaron como uno de los referentes del equipo durante esos años.

Sin embargo, su revancha con Chivas no tuvo el mismo resultado. Durante su segunda etapa en Guadalajara, entre 2019 y 2021, el ‘Cepillo’ registró 37 encuentros y solamente dos anotaciones. Su participación fue limitada y no logró mantener la producción goleadora que había mostrado con las Águilas.

De esos dos goles con el Rebaño, uno fue en la Copa MX de 2019 y el otro en el Clausura 2020. Así, aunque aceptó el reto de regresar al conjunto rojiblanco, su última etapa como profesional quedó lejos de los números que consiguió en Coapa.