HORA EXACTA para ver EN VIVO Chargers vs Ravens, Monday Night Football de la semana 10 de la NFL 2026

Los Angeles Chargers reciben a los Baltimore Ravens en el SoFi Stadium en una edición más del tradicional Monday Night Football, un choque directo de equipos desesperados y con problemas en su presente y que baja el telón la Semana 10 de la temporada 2026 de la NFL este lunes 16 de noviembre.

¿Cómo llegan Chargers y Ravens para este encuentro?

El compromiso en Inglewood promete emociones de principio a fin gracias al choque de estilos de dos franquicias de la Conferencia Americana. Por un lado, los Chargers buscan hacer pesar su localía apoyados en el brazo de Justin Herbert y una defensiva física que busca complicar a uno de los ataques por tierra más explosivos de la liga. Para el conjunto angelino, sumar un triunfo ante su afición resulta vital.

En la acera de enfrente aparecen unos Baltimore Ravens sin su quarterback Lamar Jackson, cuya doble amenaza por aire y tierra no será una pesadilla para el coordinador defensivo de los Chargers. Acompañado por un ataque terrestre dominante y un cuerpo de receptores veloz, Baltimore viaja a la costa oeste con la consigna de imponer condiciones desde el primer cuarto, controlar el reloj de posesión y llevarse una victoria clave como visitante que los mantenga en la lucha de la División Norte de la AFC.

El encuentro se perfila para definirse en las trincheras y en la capacidad de ambos mariscales de campo para evitar entregas de balón en zona roja. Mientras que la línea ofensiva de Los Ángeles tendrá la dura misión de contener la presión frontal de los Ravens para darle tiempo de lanzamiento a Herbert, la defensiva californiana deberá mantener máxima disciplina para evitar las escapadas de Derrick Henry.

Fecha, horario y sede del Chargers vs Ravens

Para los aficionados en México que no quieren perderse ni una sola jugada del cierre de la Semana 10 de la NFL:

Fecha: Lunes 16 de noviembre de 2026

Hora exacta: 19:15 horas (tiempo del centro de México)

Sede: SoFi Stadium, Inglewood, California