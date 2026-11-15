La décima semana de la temporada 2026 sacudió la jerarquía de la liga justo antes de que los reflectores apunten hacia la Ciudad de México. Entre tiroteos ofensivos históricos, contrataciones de emergencia que transforman vestidores en cuestión de días y finales cardíacos que rompen marcas de todos los tiempos, el panorama rumbo a la recta final del calendario sufrió un giro brusco.

México recibirá un choque de trenes en su punto más alto: 49ers y Vikings llegan encendidos al Azteca

El próximo domingo 22 de noviembre, el Estadio Banorte (antes Azteca) será testigo de un duelo con aroma a postemporada de la Conferencia Nacional, luego de que tanto San Francisco como Minnesota firmaran actuaciones autoritarias en la Semana 10.

En Arlington, los 49ers sobrevivieron a un tiroteo sin precedentes al vencer 46-40 a los Dallas Cowboys en el partido con mayor cantidad de puntos y yardas combinadas en toda la historia de esta rivalidad. Brock Purdy lanzó para 389 yardas y tres anotaciones con un índice de pasador de 154.5, pero el espectáculo corrió a cargo de Christian McCaffrey. El corredor acumuló 223 yardas totales (161 por aire y 62 por tierra) y tres touchdowns, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la NFL con al menos 160 yardas de recepción, dos anotaciones aéreas, 60 yardas terrestres y un touchdown por carrera en un mismo encuentro.

Mientras San Francisco exhibió dinamita pura, los Vikings demostraron que una sola firma puede rescatar una temporada. Tras caer 23-6 ante Buffalo el lunes por la noche, Minnesota contrató al veterano Kirk Cousins el martes y, cinco días después, arrasó 30-10 a los Green Bay Packers en Lambeau Field. Cousins estabilizó una ofensiva que venía anémica, convirtió el 50 por ciento de sus terceras oportunidades y permitió que la defensiva de Brian Flores jugara con ventaja todo el encuentro para colocar a Minnesota con marca de 7-2 y cortar una racha de dos descalabros.

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La NFL vive la temporada más dramática y cerrada de su historia

Quien abandone su asiento antes del último suspiro en 2026 corre el riesgo de perderse el desenlace real. Con el triunfo de los Carolina Panthers 20-17 sobre Nueva Orleans, la victoria de Cleveland 27-24 ante Houston y el desenlace de Washington, la Semana 10 registró tres partidos definidos con una anotación ganadora en el último minuto del cuarto periodo.

La tendencia abarca toda la campaña. Hasta el cierre de la jornada dominical de la Semana 10, la liga suma 41 partidos decididos por un marcador ganador en los últimos cuatro minutos del cuarto cuarto o en tiempo extra, la cifra más alta a estas alturas de una temporada en toda la historia de la NFL.

El símbolo absoluto de esta resistencia son los Cleveland Browns. Al remontar una desventaja de 17 puntos frente a los Texans, se convirtieron en el primer equipo de todos los tiempos en ganar cada uno de sus primeros seis partidos de una campaña por margen de cuatro puntos o menos, además de ser apenas el segundo conjunto desde 1970 (junto con Detroit en 2016) en conseguir sus primeras seis victorias tras llegar abajo en el marcador al cuarto periodo.

Los Lions son una aplanadora y los Patriotas encendieron las alarmas

El viaje internacional a Múnich dejó en claro la distancia real entre un contendiente maduro y un proyecto en reconstrucción. Los Detroit Lions aplastaron 35-10 a los Patriotas de Nueva Inglaterra con una exhibición ofensiva comandada por Jared Goff (303 yardas y tres pases de anotación), Amon-Ra St. Brown (98 yardas y dos touchdowns) y un imparable Jahmyr Gibbs, quien sumó 252 yardas totales y dos anotaciones terrestres para superar a Terrell Davis como el jugador con más touchdowns (62) en sus primeras cuatro temporadas en la NFL.

Para Nueva Inglaterra, el revés dejó secuelas más graves que el marcador. Tras haber sido goleados la semana previa por Green Bay, los Patriotas volvieron a exhibir severas grietas defensivas y vieron salir lesionado del tobillo en el primer cuarto a su mariscal de campo, Drake Maye. Con Cleveland ocupando hoy el último boleto de comodín en la Americana, el margen de error en Foxborough prácticamente desapareció.

Patrick Mahomes y Josh Allen siguen reescribiendo los libros de récords

Lejos de ceder terreno ante las nuevas generaciones, los dos grandes referentes de la Conferencia Americana aprovecharon la Semana 10 para pulverizar marcas históricas que pertenecían a miembros del Salón de la Fama.

En Atlanta, Patrick Mahomes lanzó para 348 yardas y cinco anotaciones sin intercepciones en la paliza de Kansas City 35-13 sobre los Falcons. Con esa actuación llegó a 332 pases de touchdown en su trayectoria (incluyendo playoffs), superando los 327 de Peyton Manning como la mayor cantidad para un mariscal de campo en sus primeras diez temporadas. En el mismo encuentro, Travis Kelce alcanzó 200 partidos consecutivos con al menos una recepción.

En Buffalo, Josh Allen firmó tres anotaciones (dos por tierra y una por recepción) en el triunfo 31-12 sobre los Jets. Allen llegó a 96 victorias de temporada regular (superando las 95 de Mahomes en sus primeras nueve campañas) y alcanzó 323 touchdowns combinados por pase y carrera, dejando atrás la marca de Peyton Manning (322) en sus primeras diez temporadas.

La nueva guardia de receptores y alas cerradas ya reclama el trono

Mientras los veteranos coleccionan marcas de longevidad, dos jóvenes figuras confirmaron en la Semana 10 que su producción estadística ya compite con las mejores temporadas individuales jamás vistas en sus posiciones.

En Las Vegas, Jaxon Smith-Njigba cargó con el ataque de los Seattle Seahawks en la victoria 21-13 al atrapar ocho pases para 171 yardas y una anotación. El receptor llegó a 79 recepciones, 1,207 yardas y diez touchdowns en los primeros diez partidos del año, convirtiéndose en el cuarto jugador de la historia —y el primero en 66 años— en alcanzar al menos 1,200 yardas y diez anotaciones aéreas en ese lapso.

Por su parte, en Arizona, Trey McBride sumó cinco recepciones para llegar a 78 en lo que va de 2026, rompiendo el récord de Zach Ertz (77 en 2018) como el ala cerrada con más atrapadas en los primeros diez juegos de una campaña en la historia de la liga.

Resultados Semana 10 de la temporada 2026