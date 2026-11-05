Hora EXACTA para ver Jacksonville Jaguars vs Baltimore Ravens; inicio de la Semana 9 de la NFL 2026; estas son las comidas emblemáticas del M&T Bank Stadium

La actividad de la Semana 9 de la NFL comienza este jueves 5 de noviembre con el encuentro entre los Jacksonville Jaguars en contra de Baltimore Ravens que comenzará en punto de las 19:15 horas, tiempo del centro de México, a disputarse en la cancha del M&T Bank Stadium.

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Las comidas más emblemáticas del M&T Bank Stadium

El M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, será el escenario en el que se enfrenten esta noche los Jacksonville Jaguars en contra del Baltimore Ravens por la Semana 9 de la NFL, un escenario que tiene uno de los platillos más icónicos de los estadios del futbol americano.

Maryland es conocido como la capital del cangrejo en los Estados Unidos y su estadio no podía dejar de tener un platillo más típico que el sándwich de cangrejo, una torta acompañada con galletas saladas y una salsa especial de la casa que seguramente te encantará.

NFL: Cincinnati Bengals at Baltimore Ravens Oct 25, 2026; Baltimore, Maryland, USA; Baltimore Ravens tight end Mark Andrews (89) drops a pass during the second quarter against the Cincinnati Bengals at M&T Bank Stadium. Mandatory Credit: Jamie Sabau-Imagn Images (Jamie Sabau/IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

Esta comida la podrás encontrar en el Jimmy’s Famous Seafood, un local ubicado en la sección 124 del estadio que sirve la comida más tradicional de Maryland para los aficionados de los Cuervos de Baltimore.

A pesar de que la comida en el M&T Bank Stadium no suele tener las mejores reseñas de los aficionados, el sándwich de cangrejo es sin duda un platillo que no puedes dejar pasar y que ha sido reconocido por los fans.

No te pierdas el duelo entre los Jacksonville Jaguars en contra de los Baltimore Ravens este jueves 5 de noviembre en punto de las 19:15 horas, tiempo del centro de México, en el inicio de la Semana 9 de la NFL 2026.