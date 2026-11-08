HORA EXACTA para ver León vs Chivas este domingo 8 de noviembre por la Liga BBVA MX; dónde probar las tradicionales guacamayas cerca del Estadio León

El cierre de la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX nos regalará un auténtico duelo de alto voltaje este domingo 8 de noviembre. El Estadio León será testigo a las 20:10 horas (Tiempo del centro de México) del choque entre un León sumamente urgido de puntos y unas Chivas de Guadalajara que vuelan alto y buscan asegurar la cima.

Así llegan León y Chivas para este partido

León vive momentos de tensión en la parte alta. Los Panzas Verdes se ubican en la novena posición de la tabla, un punto abajo del octavo puesto, obligándolos a sumar de a tres para subirse a la Liguilla, con un triunfo podría ascender has ta el sexto puesto. Su irregularidad ha sido su mayor cruz (G3, E4, P3 en sus últimos diez juegos sin repetir un resultado consecutivo), aunque curiosamente vienen de caer por un apretado 2-1 ante Cruz Azul, tropiezo que buscarán dejar atrás ante su afición.

Por el contrario, el panorama del Guadalajara es sumamente alentador. Instalados en el tercer puesto general con 29 unidades (G8, E5, P2), los rojiblancos llegan con la misión de amarrar matemáticamente la ventaja de localía en la Liguilla, manteniendo una ventaja de dos puntos sobre el quinto lugar. Tras golear 4-2 al Atlante, el Rebaño presume una racha invicta desde la última Fecha FIFA (G3, E2). Además, ostentan un récord inmaculado como visitantes, siendo el único equipo invicto fuera de casa en todo el torneo (G3, E4), un ingrediente que llena de confianza al equipo en su visita a tierras esmeraldas.

¿Dónde probar y qué son las tradicionales guacamayas cerca del Estadio León?

Las guacamayas son el antojito típico por excelencia de León, Guanajuato. Consisten en un bolillo crujiente relleno de chicharrón de cerdo crujiente, aguacate, cueritos encurtidos y una salsa picante de jitomate muy característica que le da su nombre por el color rojo intenso y el picor que hace hablar a quien las prueba.

Para disfrutarlas muy cerca del Estadio León, Duros y Guacamayas Hernández es una excelente opción tradicional con gran sabor y porciones generosas. Otra alternativa muy recomendada en la zona es Guacamayas El Güero Pascual, ideales para botanear antes de ir al partido. También destacan Guacamayas Javier y Las Guacamayas, perfectas para una parada rápida y llena de tradición leonesa.