Chivas puede finalizar como líder la Jornada 16 del Apertura 2026: qué resultado necesita ante León

Chivas deberá visitar a León por la Jornada 16 del Apertura 2026 y no será un partido más para los rojiblancos. El equipo de Gabriel Milito llegará al Nou Camp con posibilidades concretas de finalizar la fecha como único líder de la tabla general, siempre y cuando logre un resultado en específico en su visita a Guanajuato.

El Rebaño llega al compromiso con 29 puntos, mientras que La Máquina ya alcanzó las 32 unidades tras vencer 3-2 a Tigres. Por su parte, las Águilas empataron con Pumas y se quedaron con 30. Con este panorama, los rojiblancos conocen exactamente qué necesitan para quedarse con la cima.

¿Qué resultado necesita Chivas ante León para ser líder del Apertura 2026?

Chivas necesita ganarle a León por cualquier marcador. Si consigue los tres puntos, igualará las 32 unidades de Cruz Azul y lo superará gracias a la diferencia de goles, por lo que no necesita una goleada ni otra combinación de resultados.

Chivas Los puntos que necesita Chivas para asegurar su boleto a los Cuartos de Final (Foto: Chivas)

La explicación está en los números de ambos equipos. Antes del encuentro en Guanajuato, Guadalajara y Cruz Azul tienen una diferencia de goles de +11. Cualquier victoria permitirá que los tapatíos mejoren ese registro y desplacen a los cementeros al segundo puesto.

Por ejemplo, un triunfo de 1-0 o 2-1 dejaría a Chivas con 32 puntos y una diferencia de +12, suficiente para cerrar la fecha en el primer lugar. Sin embargo, esa posición todavía tendría que defenderla durante la última jornada de la fase regular.

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En caso de empatar, el Guadalajara llegará a 30 unidades y permanecerá tercero, pues América conservará una mejor diferencia de goles. Si pierde, también terminará en la tercera posición, con sus actuales 29 puntos.

¿Cómo llega Chivas al partido contra León?

Los dirigidos por Gabriel Milito atraviesan un buen momento y buscarán conseguir su cuarta victoria consecutiva. En sus últimos tres encuentros derrotaron a Necaxa por 1-0, a Monterrey por el mismo marcador y a Atlante por 4-2.

Además, Chivas permanece invicto como visitante en este Apertura 2026, con un balance de tres triunfos y cuatro empates. Ahora intentará extender esa racha frente a una Fiera que tiene 22 puntos y pelea por entrar entre los ocho mejores.