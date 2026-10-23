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Hora EXACTA para ver Necaxa vs FC Juárez y cómo llegar al Estadio Victoria, partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, este viernes 23 de octubre

Necaxa y Juárez abren la actividad de la Jornada 14 del Apertura 2026

Estadio Victoria de Aguascalientes Necaxa
|Foto: Necaxa

Escrito por: Francisco Fernández

Los Rayos del Necaxa abren la actividad de la Jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX enfrentándose este viernes 23 de octubre a los Bravos de Juárez en la cancha del Estadio Victoria de Aguascalientes en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en un duelo que enfrentará a los dos equipos peor ubicados en la tabla general.

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Como llegar al Estadio Victoria de Aguascalientes

El Estadio Victoria de Aguascalientes será la sede de este encuentro de la Jornada 14 entre el Necaxa y los Bravos de Juárez, dos equipos que llegan con la obligación de ganar debido a su mal momento que los tiene como últimos de la tabla.

Los aficionados que decidan acudir al estadio para apoyar a su equipo tendrán varias opciones de transporte público desde el centro de Aguascalientes.

El Victoria se encuentra en la colonia Héroes, muy cerca de la avenida Convención de 1914 (también conocida como Primer Anillo) y como referencias, junto al Gimnasio Olímpico y frente al Parque de Béisbol Alberto Romo Chávez.

Para llegar al inmueble puedes tomar las rutas de transporte colectivo 18, 19, 23, 43, 46 y 48 y bajarte en la parada Jacarandas o Prolongación Alameda. También existe la opción de tomar un taxi o taxi de aplicación.

Si vas en auto, es importante mencionar que el Estadio Victoria no cuenta con estacionamiento propio, pero los asistentes suelen dejar sus vehículos en calles aledañas al inmueble.

Si vas desde la Ciudad de México, el viaje a Aguascalientes toma unas seis horas aproximadamente, mientras que en autobús hay salidas principalmente desde la Terminal Norte cada dos horas y con un precio aproximado de $1,000 pesos por persona.

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