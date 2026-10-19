HORA y FECHA EXACTA del debut de México vs España en el Mundial Femenil sub-17 de la FIFA 2026

La Selección Mexicana Femenil sub-17 hará su debut en la Copa Mundial de la especialidad con sede en Marruecos y lo hará contra un rival de peso; España. Las pupilas de Miguel Ángel Gamero saltarán a la cancha en busca de sacar unidades ante las europeas y de paso, tomar una pequeña revancha de lo que sucedió en la final de la Copa Mundial sub-17 Uruguay 2018 cuando el equipo ibérico venció a México por 2-1 y se quedó con el título.

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Será este lunes 19 de octubre en punto de las 9 de la mañana cuando México y España se vean las caras en suelo marroquí y den inicio a las acciones del Grupo F de la justa mundialista. Cabe destacar que, la 'Roja' llega como campeón del mundo varonil y femenil y tratará de agenciarse un nuevo trofeo este fin de año.

Calendario de México Sub-17 Femenil

Grupo F del Mundial de Marruecos 2026

Lunes 19 de octubre: España vs México — 9:00 horas (tiempo del centro de México).

Jueves 22 de octubre: Chile vs México — 12:00 horas.

Domingo 25 de octubre: México vs Australia — 9:00 horas.

Podrás seguir el resultado de este partido entre México y España por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com este lunes 19 de octubre en punto de las 9:00 am.

La IA le da posibilidades a México

''México tiene opciones reales de avanzar en la fase de grupos, especialmente si consigue puntos contra Chile y Australia. El partido clave de inicio será contra España. La experiencia del tercer lugar del año pasado ayuda a la confianza del equipo.'', menciona la inteligencia Artificial de la red X.

Cabe recordar que, avanzan los dos primeros lugares de los seis grupos y los mejores cuatro lugares a la ronda de los octavos de final. Por ello, será vital que las mexicanas saquen por lo menos un punto ante España y tenga mayor margen de maniobra frenta a las sudamericas en la segunda fecha y ante las oceánicas en la última jornada de la fase de grupos.

