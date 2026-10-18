Hormiga González es el máximo anotador del Olympiacos, pero su DT revela el motivo de sus escasos minutos

Armando 'Hormiga' González llegó a demostrar su valía en el Olympiacos de Grecia y en sus primeros partidos con el conjunto de El Pireo se ha convertido ya en el máximo anotador del equipo con cuatro anotaciones en todas las competiciones; sin embargo, sus números aun no sorprenden a su director técnico, Imanol Alguacil, quien nuevamente le ha dado pocos minutos en su más reciente partido.

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La impresionante estadística de Hormiga González que lo pone como el mejor jugador del Olympiacos

A unos cuantos meses de su llegada a Grecia, Hormiga González se ha convertido en el máximo goleador de su equipo con cuatro anotaciones entre todas las competiciones, luego de nueve partidos disputados.

El mexicano ya ha visto actividad en duelos de la Superliga de Grecia -donde aun no ha marcado-, en la Copa Griega -donde lleva tres goles- y en la UEFA Europa League en la que ya tiene una anotación.

Incluso el Hormiga tiene más goles que el resto de delanteros del equipo Jota Silva y Roman Yaremchuk juntos quienes solo suman tres tantos; sin embargo, su técnico no ha depositado la confianza necesaria en el mexicano, quien en el más reciente partido del Olympiacos solo disputó 10 minutos.

En el partido de media semana ante el Marsella, el ex de Chivas solo jugó 23 minutos, mientras que en el Clásico Griego ante el Panathinaikos se quedó en la banca pese a su cuota goleadora que pudo ayudar para una victoria más abultada para su equipo.

Por su parte, Imanol ha destacado que González tiene un gran olfato goleador, pero, a pesar de ser el máximo anotador del equipo, señaló que aun debe adaptarse a la Liga de Grecia, al trabajo de equipo, a su entrenador y a sus compañeros, pero destacó que le hace falta mayor corpulencia para hacerse espacio entre los centrales, lo que podría ser la razón por la que sigue viendo pocos minutos con los de El Pireo.

Los goles de Hormiga González en Grecia

Copa | vs AEL Larissa - 1 gol

Copa | vs Volos - 2 goles

Europa League | vs Jagiellonia - 1 gol

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