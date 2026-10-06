Inglaterra vs Chequia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 6 de octubre, enfrentamiento UEFA Nations League

El camino en la UEFA Nations League continúa este martes con un duelo de contrastes en el emblemático Estadio de Wembley, donde Inglaterra recibe a la República Checa en el Grupo 3 de la Liga A.

Los Three Lions llegan con el ánimo a tope tras firmar una jornada histórica al arrollar 7-0 a Croacia, su mayor victoria en la historia del certamen. Sin embargo, el tropiezo inicial ante España los obliga a no ceder terreno. El equipo de Thomas Tuchel encara un doble reto psicológico: romper una racha de tres juegos sin ganar en Wembley y saldar su asignatura pendiente de cuatro encuentros oficiales sin vencer como local en este torneo.

Del otro lado, el panorama para Chequia es crítico. Tras arrancar con tres derrotas al hilo y sumar siete descalabros consecutivos en la Liga A, el descenso acecha. Con una racha de seis partidos sin ganar, la misión de rasguñar puntos en territorio inglés luce titánica, perfilando el play-off como su tabla de salvación más realista.

Pronóstico del Inglaterra vs Chequia hoy martes 6 de octubre 2026

La diferencia de plantel, el factor local en Wembley y el momento futbolístico posicionan al conjunto de Inglaterra como amplio favorito. Marcador pronosticado: Inglaterra 3-0 Chequia

Horario y dónde seguir en vivo el Inglaterra vs Chequia

Horario:12:45 horas (tiempo del centro de México)

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