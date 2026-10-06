Los Angeles Dodgers vs Atlanta Braves EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 6 de octubre del juego 3 de playoffs de la MLB 2026, Shohei Ohtani vs Ronald Acuña Jr; marcador online con carreras

Los Angeles Dodgers salen de Chavez Ravine para disputar el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Atlanta Braves.

¿Dónde mirar el juego 3 de Dodgers vs Braves?

Podrás seguir en vivo y en directo el resultado del juego 3 de Dodgers vs Braves en esta cobertura que estamos haciendo totalmente gratis. Entérate de las jugadas, entradas, carreras y alineaciones.

¿A qué hora inicia Dodgers vs Braves 3?

El juego 3 de la serie de postemporada de Los Angeles Dodgers vs Atlanta Braves comenzará en punto de las 16:00 horas, tiempo del Centro de México. La serie se encuentra empatada 1 a 1, por lo que conseguir la victoria el día de hoy acercará a la escuadra ganadora un paso más cerca de la siguiente fase.