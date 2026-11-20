Jesús Owono, portero del Andorra involucrado en la muerte del futbolista Jesús de Miguel, estuvo presente en la derrota de su equipo ante el Leganés por 1-3 en compromiso de la Jornada 15 de LaLiga Hypermotion (Segunda División de España) este viernes 20 de noviembre, y que marcó su reaparición tras el tráfico suceso.

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Reaparece Owono tras la tragedia de Jesús de Miguel

Jesús Owono cumple una suspensión de 12 partidos con el Andorra tras provocar la muerte del delantero Jesús de Miguel el pasado 2 de noviembre durante un partido entre el Tenerife y su equipo por la Segunda División de España.

El guardameta ecuatoguineano se había mantenido alejado del foco público tras los lamentables sucesos, debido a los señalamientos que ha recibido por parte de aficionados de todo el mundo en una acción que fue meramente accidental.

➡️ Jesús Owono, portero del Andorra, presente en la grada de Encamp en el partido de su equipo ante el Leganés



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Este viernes estuvo presente en los palcos del Estadi de la FAF, casa del Andorra, en donde se mantuvo atento de las acciones del partido que perdieron sus compañeros por 3-1.

Owono ya ha cumplido dos partidos de suspensión y se espera que pueda volver a las canchas hasta febrero del 2027 cuando se cumplan los 12 partidos de suspensión que le impuso la Federación Española de Futbol con base en el Artículo 102 del Código Disciplinario.