¡Jokić llega a México! Las estrellas de la NBA que jugarán en la Arena CDMX y la ausencia que cambia los planes

La NBA volverá a convertir a la Ciudad de México en una de sus paradas internacionales más importantes. Este sábado 7 de noviembre, los Denver Nuggets y los Indiana Pacers se enfrentarán en la Arena CDMX en un partido oficial de temporada regular que tendrá como principal atractivo la presencia de Nikola Jokić, tres veces elegido Jugador Más Valioso de la liga.

El encuentro reunirá a figuras de primer nivel como Jamal Murray y Aaron Gordon, compañeros de Jokić en Denver, además de Pascal Siakam e Ivica Zubac, integrantes de Indiana. Se trata de una oportunidad para que el público mexicano disfrute de cerca a algunos de los protagonistas del mejor basquetbol del mundo.

Sin embargo, hay una ausencia importante que debe tomarse en cuenta. Tyrese Haliburton, una de las principales figuras de los Pacers, no estará disponible para el encuentro debido a una lesión en el tendón de la corva, de acuerdo con la información publicada por la NBA el 5 de noviembre.

Nikola Jokić, el gran atractivo de la NBA en México

La presencia de Nikola Jokić representa uno de los mayores atractivos del encuentro. El centro serbio es uno de los basquetbolistas más dominantes de su generación y ha conquistado tres premios al Jugador Más Valioso de la NBA.

El líder de Denver estará acompañado por Jamal Murray, All-Star en 2026, y Aaron Gordon, integrante de una de las sociedades más reconocibles de la liga.

Los Nuggets conquistaron el campeonato de la NBA en 2023 y regresarán a México por segunda ocasión en su historia. Su primera visita ocurrió en 2006, cuando disputaron un partido de pretemporada contra Golden State Warriors en Monterrey.

Del lado de Indiana, Pascal Siakam será una de las principales referencias ofensivas. El camerunés fue campeón de la NBA con Toronto Raptors en 2019 y ha participado en cuatro ediciones del Juego de Estrellas.

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También estará Ivica Zubac, reconocido por su capacidad defensiva y su presencia en la pintura. El pívot formó parte del Segundo Equipo Defensivo de la NBA en 2025.

La gran interrogante será cómo responderán los Pacers sin Haliburton, quien atraviesa un proceso de recuperación de una lesión en el tendón de la corva.

La NBA y su historia con México: será el partido número 35

La relación entre la NBA y México tiene más de tres décadas. El primer encuentro de la liga en territorio mexicano se celebró el 27 de octubre de 1992, cuando Houston Rockets derrotó 104-102 a Dallas Mavericks en un partido de pretemporada disputado en la Ciudad de México.

Cinco años después, el país recibió su primer partido oficial de temporada regular. El 6 de diciembre de 1997, Houston Rockets venció 108-106 a Dallas Mavericks, en un encuentro que tuvo a Charles Barkley como protagonista.

Desde entonces, México se convirtió en una de las sedes internacionales más recurrentes de la competición.

La edición de 2026 marcará el partido número 35 de la NBA en el país desde 1992. El registro contempla 19 encuentros de pretemporada y 16 de temporada regular.

Además, será el quinto año consecutivo en que la liga organiza un partido de temporada regular en México y la Arena CDMX volverá a ser el escenario. El recinto ha recibido todos los encuentros de la NBA disputados en la capital desde su inauguración en 2012.