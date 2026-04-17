NBA confirma juego en México: Cuándo y dónde se enfrentarán Pacers vs Nuggets

La NBA volverá a México para celebrar un partido de temporada regular y los encargados de traer las emociones de la mejor liga de básquetbol del mundo serán los Denver Nuggets en contra de Indiana Pacers que ya tienen lugar y fecha confirmadas para su enfrentamiento.

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NBA confirma partido en México de Nuggets vs Pacers

La Arena Ciudad de México será el escenario en donde los Denver Nuggets se enfrenten a los Indiana Pacers el próximo sábado 7 de noviembre del 2026 y los aficionados pueden adquirir sus boletos a través de la preventa exclusiva que comenzará próximamente.

Los clientes de Banco Azteca podrán acceder a la preventa exclusiva a partir del lunes 25 y martes 26 de mayo, mientas que la venta al público en general comenzará a partir del viernes 29 de mayo en donde podrán encontrar experiencias exclusivas que van desde acceso premium hasta hospitalidad.

El encuentro enfrentará a los Denver Nuggets campeones de la NBA del 2023 con figuras como Nikola Jokic, tres veces jugador más valioso, además de los All Star NBA 2026 Jamal Murray y Aaron Godoy, mientras que enfrente estarán los Indiana Pacers, vigentes campeones de la Conferencia Este con sus estrellas como Tyrese Haliburton, Pascal Siakam e Ivica Zubac.

Esta será la cuarta vez consecutiva que el NBA Mexico City Game se dispute en noviembre con motivo del Día de los Muertos tras los partidos e Orlando Magic vs Atlanta Hawks (2023), Washington Wizards vs Miami Heat (2024) y Detroit Pistons vs Dallas Mavericks (2025).

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