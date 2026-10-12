Isaac del Toro ya no está solo: Otro mexicano llega a la élite del ciclismo mundial

Isaac del Toro ya no será el único mexicano en la estructura del UAE Team Emirates. A partir de 2027, José Emilio Rodríguez compartirá los colores del equipo emiratí con el ciclista que puso a México en el centro de las conversaciones del pelotón internacional, aunque su primera misión será distinta. A sus 18 años, el originario de Colima comenzará su formación en el programa Gen Z, la plataforma de desarrollo desde la que buscará construir una carrera en el ciclismo europeo.

La conexión entre ambos va más allá de la nacionalidad. Rodríguez llega procedente de AR Monex, la estructura mexicana que también formó parte del camino de Del Toro antes de su incorporación al UAE en 2023. Es una coincidencia que permite seguir la trayectoria de dos ciclistas mexicanos que encontraron en un mismo proyecto formativo una vía para competir en Europa.

El anuncio se produjo este lunes 12 de octubre. Rodríguez fue uno de los cinco jóvenes elegidos para incorporarse al UAE Team Emirates Gen Z de cara a la temporada 2027, junto con el francés Simon Defrance, el checo Václav Ježek, el italiano Riccardo Lorello y el español Luca Martínez.

We are thrilled to welcome our new Gen Z intake for 2027 👋 Our new arrivals continue the growth of the Gen Z project and its objective of identifying and developing young riders within the wider UAE Team Emirates-XRG structure ⤵️ 🇫🇷 Simon Defrance 🇨🇿 Václav Ježek 🇮🇹 Riccardo Lorello 🇲🇽 José Emilio Rodríguez 🇪🇸 Luca Martinez #WeAreUAE — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 12, 2026

Un camino que comienza a repetirse en el ciclismo mexicano

El ingreso de Rodríguez a la estructura del UAE permite observar una de las rutas que pueden acercar a un ciclista mexicano al máximo nivel internacional. La formación, la competencia en Europa y el acceso a equipos con programas de desarrollo constituyen etapas distintas de un proceso que exige resultados y adaptación.

Del Toro ya recorrió parte de ese trayecto. Rodríguez apenas comienza una nueva fase, con la oportunidad de trabajar dentro de una organización que también cuenta con figuras del calibre de Tadej Pogačar y que ha convertido la identificación de jóvenes talentos en una parte central de su proyecto deportivo.

El UAE explicó que las nuevas incorporaciones forman parte de su iniciativa Gen Z, cuyo objetivo es identificar y desarrollar ciclistas jóvenes dentro de la estructura general del equipo. La llegada al programa no implica un ascenso automático a la plantilla WorldTour ni garantiza competir junto a sus principales estrellas. Representa una oportunidad para crecer bajo el sistema de preparación y evaluación de la organización.

Los resultados que llevaron a José Emilio Rodríguez al UAE

Durante 2026 pasó buena parte de la temporada compitiendo en Europa y consiguió resultados que respaldaron su incorporación al programa de desarrollo.

Entre sus actuaciones destacadas figura el segundo puesto de la clasificación general del GP West Bohemia, donde terminó con el mismo tiempo que el ganador. También fue segundo en el Trofeo Emozione, prueba del calendario UCI disputada en Italia, de acuerdo con el anuncio del equipo emiratí.

Rodríguez es campeón nacional junior de contrarreloj y participó en pruebas internacionales durante su etapa formativa. Esos resultados le permitieron acumular experiencia frente a rivales de distintas nacionalidades antes de dar el siguiente paso en su carrera.

Su historia comenzó lejos de las grandes estructuras europeas. Originario de Colima, se inició en el ciclismo desde niño y pasó por el ciclismo de montaña antes de concentrarse en las pruebas de ruta. Su incorporación a AR Monex le abrió la posibilidad de competir en Europa y desarrollar su potencial en un entorno más exigente.

México busca que el impulso de Isaac del Toro tenga continuidad

La llegada de Rodríguez ocurre mientras el ciclismo mexicano intenta aprovechar la atención que ha generado Del Toro para fortalecer sus oportunidades de competencia y desarrollo. En enero de 2027, el calendario nacional contempla el regreso de una carrera por etapas de categoría UCI bajo el nombre de MEX Tour, además de la Clásica de la República, también incluida en el calendario internacional.

Son movimientos distintos, pero relacionados con una misma necesidad. Para que el éxito de un ciclista no quede aislado, hacen falta más corredores capaces de competir fuera del país, estructuras que los preparen y pruebas que les permitan ganar experiencia.

Rodríguez tendrá ahora una oportunidad para avanzar en ese proceso desde el equipo de desarrollo del UAE. Del Toro representa una referencia cercana, pero el nuevo integrante mexicano deberá construir sus propios resultados, encontrar su lugar dentro del pelotón y demostrar que puede superar cada etapa de su formación.