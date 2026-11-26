La rivalidad moderna más eléctrica de la NFL vuelve a escena en pleno horario estelar de Thanksgiving. Tras un mes enfrentando a quarterbacks suplentes y rivales de menor calibre, Josh Allen y los Buffalo Bills (9-1) tienen por fin la prueba definitiva para validar el mejor arranque de la franquicia desde 1991. En casa y con la cima de la Conferencia Americana en juego, el equipo dirigido por Joe Brady buscará demostrar que su dominio en el arranque de campaña no es un espejismo ante el parámetro más exigente de la liga.

Enfrente estarán Patrick Mahomes y unos Kansas City Chiefs (8-2) que llegan pisándoles los talones en la pelea por la siembra rumbo a postemporada. Aunque el discurso oficial en Buffalo intenta evitar la montaña rusa emocional, el historial reciente promete fuegos artificiales: desde 2020, Allen y Mahomes se han combinado para 51 anotaciones en 10 duelos, en un choque de poder a poder donde los Bills presumen cinco victorias al hilo en temporada regular, pero los Chiefs de Andy Reid y Steve Spagnuolo mantienen intacta su paternidad en los momentos de matar o morir.