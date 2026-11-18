Mientras se habla de posibles transferencias del Club América, Kevin Álvarez encontró una nueva oportunidad para recuperar su mejor versión bajo la dirección técnica de Guillermo Almada. El lateral azulcrema había recibido constantes críticas por su rendimiento, pero volvió a ganar protagonismo durante el Apertura 2026.

Así como el América viene de malas noticias, con 4 partidos consecutivos sin ganar en la Liga MX, también hay aspectos positivos para el equipo azulcrema. Uno de ellos es la recuperación futbolística de Álvarez, quien reconoció la importancia del respaldo que recibió del entrenador uruguayo.

Kevin Alvarez refuerzo del America (@clubamerica)

¿Qué dijo Kevin Álvarez sobre Guillermo Almada?

Durante una entrevista en el podcast de Daniella Durán, de iHeart, el defensor habló sobre la confianza que le transmitió Almada y cómo influye en su desempeño dentro del campo.

“100%, es fundamental sentir el apoyo y el respaldo del técnico para tener esa confianza de desenvolverte, qué más cuando tienes a alguien que confía en realidad en ti”, expresó Kevin Álvarez.

Kevin Álvarez, América Kevin Alvarez of America during the game Chicago Fire vs America, corresponding to the Round of 32 of the Leagues Cup 2023, at SeatGeek Stadium, on August 04, 2023.



Kevin Alvarez de America durante el partido Chicago Fire vs America, correspondiente a la fase de Dieciseisavos de final de la Leagues Cup 2023, en el Estadio SeatGeek, el 04 de Agosto de 2023. (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

El futbolista había perdido protagonismo durante la etapa de André Jardine y hasta se habló de una posible salida del América. Ahora, con Almada al frente, recuperó minutos y volvió a recibir una oportunidad en la Selección Mexicana.

Estadísticas y detalles de Kevin Álvarez en el América

El lateral derecho llegó procedente de Pachuca, donde alcanzó su mejor nivel, consiguió un campeonato y se consolidó como uno de los defensores destacados de la Liga BBVA MX. Incluso, jugó la Copa Mundial de de la FIFA de Qatar 2022.

En el Apertura 2026, el jugador de 27 años registra los siguientes números con las Águilas:

Partidos disputados: 12.

12. Encuentros como titular: 8.

8. Goles marcados: 1.

Leagues Cup 2023 America (MEX) vs Nashville (USA) OF Kevin Alvarez of America during the game America vs Nashville, corresponding to the Round of 16 of the Leagues Cup 2023, at Geodis Park Stadium, on August 08, 2023. Kevin Alvarez de America durante el partido America vs Nashville, correspondiente a la fase de Octavos de final de la Leagues Cup 2023, en el Estadio Geodis Park, el 08 de Agosto de 2023. (Cristian de Marchena/Cristian de Marchena)

Lo que se le viene al América en el Apertura 2026

El equipo de Guillermo Almada afrontará la última jornada de la fase regular ante Tigres, con la posibilidad de terminar como líder de la clasificación. Para conseguirlo, necesita ganar y esperar que Cruz Azul no derrote a Chivas.

El encuentro se disputará el sábado 21 de noviembre, a las 21:00 horas del centro de México, en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. Será un compromiso clave para definir la posición de las Águilas de cara a la Liguilla.