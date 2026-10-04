La BURLA de la Selección de Estados Unidos tras golear a México: “Tres a cero en el desierto”

Noche triste para la Selección Mexicana de Futbol en el clásico de la Concacaf ante su similar de los Estados Unidos. Recital de los pupilos de Mauricio Pochettino que aprovecharon de manera perfecta errores muy puntuales de la primera línea nacional y capitalizaron en Arizona. Un triunfo ante el acérrimo rival siempre se tiene que celebrar y obviamente el Team USA lo 'cacareó' en todos lados, incluyendo las redes sociales.

''TRES A CERO IN THE DESERT! 🇺🇸'', escribió la cuenta del cuadro de las barras y las estrellas en su cuenta oficial de X. Rápidamente el posteo se hizo viral y los aficionados estadounidenses aplaudieron el posteo. Por otro lado, la Selección Mexicana de Futbol se limitó a dar a conocer el resultado y tendrá que cerrar filas para el último partido de esta Fecha FIFA cuando se vea las caras en Los Angeles, California contra la Selección Nacional de Chile.

Cabe destacar que, Mauricio Pochettino consiguió su primer triunfo ante México dirigiendo a Team USA y por si fuera poco, en la presente Fecha FIFA va perfecto con tres goleadas (Perú, Chile y México).

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México vs Chile por TV Azteca

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