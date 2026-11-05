La Copa Oro estrena formato inédito y México tendrá un nuevo camino para defender su corona

La Selección Mexicana tendrá un nuevo desafío en la defensa de su corona. Concacaf anunció un cambio en el formato de la Copa Oro 2027, que mantendrá a 16 participantes, pero modificará la fase de grupos para ofrecer más enfrentamientos entre las principales selecciones de la región desde el inicio del torneo.

La competencia comenzará el jueves 17 de junio y terminará el domingo 11 de julio de 2027, cuando se dispute la final. El sorteo oficial se realizará el 8 de abril.

La principal modificación consiste en eliminar los tradicionales cuatro grupos de cuatro equipos para establecer únicamente dos sectores de ocho selecciones cada uno.

Con este sistema, cada participante disputará cuatro partidos contra diferentes rivales durante la primera ronda, uno más que en las ediciones anteriores. Los ocho equipos de cada grupo compartirán una misma tabla de posiciones y los cuatro primeros avanzarán a los cuartos de final.

A partir de esa instancia comenzará la eliminación directa, con partidos únicos en cuartos de final, semifinales y final.

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¿Cómo se jugará la nueva Copa Oro 2027?

Las 16 selecciones serán distribuidas en ocho bombos de dos equipos, de acuerdo con el ranking de selecciones nacionales de Concacaf. Cada grupo recibirá un representante de cada bombo.

Posteriormente, los equipos serán organizados en cuatro franjas de acuerdo con su posición en el ranking. Cada selección enfrentará a un rival de cada franja, mediante un calendario previamente establecido por la Confederación.

La intención es generar enfrentamientos entre las selecciones mejor ubicadas desde la primera fase y aumentar la competitividad del torneo.

“Nuestros aficionados quieren ver a las mejores selecciones de nuestra región enfrentarse entre sí, y este formato creará más oportunidades para que esos encuentros se produzcan desde las primeras etapas de la competencia”, explicó en un comunicado Víctor Montagliani, presidente de Concacaf y vicepresidente de la FIFA.

¿Cómo se clasificarán las selecciones a la Copa Oro 2027?

De los 16 participantes, 15 serán representantes de Concacaf y uno será invitado. Arabia Saudita ocupará esa plaza.

Ocho selecciones conseguirán su clasificación directa mediante la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27, mientras que los siete lugares restantes se definirán en la ronda preliminar de la Copa Oro, programada para marzo de 2027.

🚨🏆 The rumors are confirmed! Gold Cup will have a whole new format in 2027. @FabrizioRomano breaks it down! pic.twitter.com/ydD1ZwbBvK — Gold Cup (@GoldCup) November 5, 2026

México llegará como campeón vigente y buscará defender su título en una edición que también podría tener partidos en territorio nacional. Aunque todavía no existe un anuncio oficial sobre las sedes, nuestro país aparece entre las posibilidades para recibir encuentros del torneo.