Consiguió debutar con sólo 16 años en la Liga BBVA MX y es la joya que Estados Unidos le buscaría robar a la Selección Mexicana

En el marco de la victoria 2-1 de los Rayados de Monterrey ante Pachuca en el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, la afición regiomontana atestiguó un hito histórico: con apenas 16 años, 8 meses y 21 días, el joven Paxon Ruffin saltó a la cancha vistiendo el dorsal 244 para concretar su debut oficial en la Primera División.

El ingreso del mediocampista ofensivo no solo contribuyó a la regla de menores del club albiazul, sino que superó la marca histórica de precocidad en el equipo que ostentaba Misael Domínguez desde 2016. Sin embargo, detrás del festejo por su irrupción profesional se cocina un nuevo capítulo de la encarnizada disputa entre dos potencias de la zona.

El perfil de la joya de Rayados que deslumbró a Matías Almeyda

Forjado en la estructura juvenil de la Cantera Rayada y con rodaje en la categoría Sub-19, Ruffin se distingue por su versatilidad táctica, desfachatez en el mano a mano y capacidad para desempeñarse tanto de volante de creación como por los extremos. Sus destacadas actuaciones en campamentos inferiores e incluso una prueba previa de dos semanas con el Benfica portugués terminaron por convencer al cuerpo técnico de promoverlo a los entrenamientos del primer equipo en El Barrial.

Tras el encuentro, la directiva y el cuerpo técnico destacaron la madurez mental del juvenil para asumir la presión en un marco exigente. El estreno de Ruffin confirma el potencial de las fuerzas básicas de Monterrey, pero al mismo tiempo enciende las alarmas administrativas sobre el futuro internacional del atacante.

La FMF y US Soccer ponen sus ojos en Ruffin

El origen de la gran encrucijada radica en los documentos del futbolista. Nacido en Florida, Estados Unidos, pero de padres mexicanos, Paxon Ruffin cuenta con la doble nacionalidad que lo habilita legalmente para vestir la camiseta de cualquiera de las dos federaciones. Habiendo formado parte de convocatorias en selecciones juveniles en ambos lados de la frontera, su perfil encaja en la lista de prioridades de scouteo.

La Federación Mexicana de Fútbol sabe que US Soccer ha intensificado en la última década el reclutamiento proactivo de talentos mexicoamericanos de la Liga BBVA MX. Para evitar que se repita un escenario de fuga de talentos, la FMF deberá acelerar el proceso de blindaje y proyecto deportivo para garantizar que la nueva joya de 16 años decida defender de forma definitiva la elástica tricolor en el plano absoluto.