La recta final del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX exige precisión absoluta y Guillermo Almada ya movió fichas clave en el fondo para encarar la Liguilla con garantías. El técnico uruguayo busca blindar su arco en el momento más caliente del semestre, justo cuando el equipo se juega el pase a la fiesta grande y la posibilidad de pelear por el liderato frente a Tigres.

Aunque las ausencias obligadas de Brian Rodríguez por lesión muscular y de Erick Sánchez por suspensión condicionan el cierre de la fase regular, el cuerpo técnico azulcrema encontró una noticia alentadora en su retaguardia para consolidar el once inicial.

Los cambios en la alineación de Almada: Santiago Bueno y Ramos Mingo al mando

La principal modificación táctica pasa por el regreso de Santiago Bueno, quien asume como zaguero titular para conformar una dupla de centrales de gran porte físico junto a Santiago Ramos Mingo.

Esta apuesta por ambos “Santiagos” responde a una búsqueda clara de imponencia aérea, fortaleza en el choque y solidez en el duelo individual. Con este movimiento, opciones como Israel Reyes quedan relegadas de la zaga central, abriendo incluso el escenario para reubicarlo en otras zonas del campo según las necesidades del partido.

Así se completa la defensa de América para asegurar el liderazgo

Más allá del eje defensivo, la reestructuración también abarca las bandas. En el carril derecho, Kevin Álvarez toma ventaja tras elevar su nivel reciente y sumar rodaje con la Selección Mexicana, mientras que por izquierda Cristian Borja se impone en la pulsea frente a Franco Rossano.

Con estos ajustes en su alineación, Almada pretende dotar al América de mayor consistencia sin balón y equilibrio en las transiciones. El cierre ante Tigres servirá como termómetro inmediato para comprobar si esta nueva estructura defensiva está lista para sostener el sueño del campeonato.