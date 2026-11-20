Los Tigres de la UANL reciben este sábado 21 de noviembre al Club América en compromiso de la Jornada 17 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en donde las Águilas buscarán la victoria para asegurar el liderato general, una misión que los Felinos buscarán evitar a toda costa.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Delantero de 27 años FIRMA con Pumas a horas de jugarse la clasificación a Liguilla de Apertura 2026

Tigres busca evitar que el América termine como líder general

El América llegará al último partido de la fase regular del Apertura 2026 con el objetivo de conseguir la victoria para asegurar el liderato general; sin embargo, ambos equipos llegan con una racha de cinco partidos sin ganar.

En el caso de los Tigres, están completamente eliminados de la Liguilla y solo buscan cerrar con una victoria frente a su afición, pero no conocen la victoria desde el 9 de octubre cuando se impusieron al Toluca de locales.

Por su parte, las Águilas ganaron por última vez el 21 de octubre cuando derrotaron de visitantes al Atlas 5-2 y desde entonces acumulan dos derrotas y tres empates, incluyendo su caída en el duelo amistoso del fin de semana frente al New York Red Bulls.

De momento, el liderato general está en manos del Cruz Azul con 32 puntos y las Águilas necesitan ganar para superar de manera momentánea a la Máquina y esperar el resultado entre los Cementeros y el Rebaño Sagrado que definirá el liderato del Apertura 2026.

En caso de que el Cruz Azul pierda o empate, serán las Águilas las que terminen primeras, siempre y cuando se lleven los tres puntos de su visitan al Volcán. Por su parte, las Chivas necesitan ganar a los Celestes y esperar a que el América no gane.

Te puede interesar: OFICIAL: Los comentaristas de TV Azteca que narrarán el FC Juárez vs Atlas, partido de la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX