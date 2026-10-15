¡SE LA PERDIÓ! La falla de Santi Gimenez que le pudo dar el empate al Porto en la UEFA Champions League

Santiago Gimenez se pudo haber convertido en el héroe de los Dragones del Porto en el duelo ante el Real Betis en la UEFA Champions League. El ariete mexicano ingresó en los últimos minutos del cotejo ante el club ibérico y tuvo una oportunidad con un disparo en el área que quiso colocar al poste más lejano, sin embargo, su tiro se fue muy por arriba del arco que defendió Álvaro Valles.

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Corría el último minuto agregado y los Dragones agarraron mal parado al Betis, el balón llegó pleno para el canterano de Cruz Azul en el área chica y le pegó de primera buscando el ángulo derecho de arco andaluz. Para mala fortuna de él y de su equipo, su tiro se fue muy por arriba de la portería.

Santiago Giménez 🇲🇽 tuvo una última oportunidad de empatar el juego vs Betis, sin embargo, definió mal en una acción que no era para nada sencilla debido a la lejanía y la complejidad del disparo. El mexicano no tuvo un mal ingreso, estuvo cerca de marcar. https://t.co/ZedEsHpYLQ — Julio Rodríguez (@julioordz10) October 14, 2026

No se ha podido ganar un lugar

Por sí fuera poco la mala noche que vivió Gimenez, el delantero que pertenece al AC Milan no le ha podido ganar la carrera al portugués André Silva para quedarse como el ariete titular del club. Sí la cosa no pintara mal ahí, Samu también se ha puesto por encima de él como la segunda opción para el estratega Farioli.

Finalmente, tendremos que esperar hasta la próxima semana para ver en acción a los Dragones y lo harán nuevamente en la UEFA Champions League en casa ante el PSV. Tras su caída en suelo ibérico, el Porto está obligado a sumar unidades tras sus dos primeras derrotas en la máxima competición a nivel clubes del mundo.