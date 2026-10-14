OFICIAL: TV Azteca transmitirá el México vs Jamaica de Liga de Naciones de la Concacaf 2026

Doble examen para la Selección Mexicana de Futbol y es oficial. Rafael Márquez y sus pupilos se verán las caras ante Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League y tanto la ida como la vuelta la podrás disfrutar por la señal de la mejor televisora del país; la de TV Azteca Deportes.

Te puede interesar: Explota en redes: Gilberto Mora es el futbolista de la Selección Mexicana con más seguidores en Instagram

Tras una Fecha FIFA muy complicada en la que se perdió ante los Estados Unidos y Chile, más los empates contra Colombia y Perú, México tendrá que cambiar de chip de manera muy rápida y enfocarse en el doble cotejo ante los 'Reggae Boyz'. La ida será en una sede por confirmar en suelo jamaiquino, mientras que, el cotejo de vuelta tendrá como sede la casa de los Rayados de Monterrey; el Gigante de Acero.

Partido de ida



Jamaica vs México

Fecha: Sábado 14 de noviembre

Hora: 6:50 pm

TV Abierta: Azteca Siete

App: Azteca Siete

Página web: azteca7.com

Partido de vuelta



México vs Jamaica

Fecha: Martes 17 de noviembre

Hora: 8:20 pm

TV Abierta: Azteca Siete

App: Azteca Siete

Página web: azteca7.com

Las otras series de cuartos de final

Los Estados Unidos comandados por Mauricio Pochettino tendrán que verse las caras con una Haití que busca una campanada en la zona de Concacaf, Panamá hará lo propio con una Curazao que ha ido de menos a más en los últimos años y finalmente, la Guatemala de Luis Fernando Tena enfrentará al combinado canadiense.

Cabe recordar que, solo dos de los equipos que están en los cuartos de final de la Concacaf Nations League (Jamaica y Guatemala) no estuvieron en el pasado Mundial 2026, por lo que se esperán duelos bastante parejos y podríamos ver alguna sorpresa en las llaves.